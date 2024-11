Extranjero denunció que fue víctima de un ataque homofóbico en Medellín: “Se reían, yo pedía auxilio”

De acuerdo con el joven, lo peor fue la falta de acción de las autoridades al ver que lo estaban agrediendo - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Javier Carrera, un ciudadano venezolano residente en Medellín, denunció haber sido víctima de un ataque homofóbico el sábado 2 de noviembre de 2024. Según su relato, mientras caminaba de la mano con su pareja por la avenida San Juan, un grupo de hombres comenzó a insultarlos con expresiones homofóbicas.

La situación escaló cuando uno de los agresores, identificado como Jhony Alberto Salazar Gallego, lo atacó físicamente, mientras que los acompañantes de Salazar retuvieron a su pareja, impidiéndole intervenir.

Carrera, que compartió su experiencia a través de un video en redes sociales, expresó su frustración por la falta de acción de las autoridades. Afirmó que, a pesar de haber solicitado ayuda a la Policía de Medellín, los agentes no tomaron medidas para detener a los agresores ni le brindaron asistencia médica tras el ataque. “Me siento fatal”, declaró Carrera, que también mencionó que nunca había vivido una experiencia similar.

“Parce, qué inseguridad hay en este país. Yo venía agarrado de mano con mi pareja y no dijeron un poco de cosas feas y simplemente por pararme y decirles que por favor me respetara, me agarraron entre todos y me golpearon horrible”, dijo el hombre en el video.

El incidente ocurrió frente a un local de Montallantas y Vulcanizadora Auto Eros, donde Carrera intentó defender su derecho a la libre expresión de su identidad de género. Sin embargo, según su testimonio, los agresores continuaron con los ataques físicos y verbales, amenazando con “acabar” con ellos si no se retiraban del lugar.

“El día 2 de noviembre de 2024, entre las 12:30 de la tarde y la 1:30, me dirigía al gimnasio por la avenida San Juan hacia San Javier, a la altura de la carrera 90. Frente al local Montallantas y Vulcanizadora Auto Eros, se encontraba un grupo de personas de sexo masculino, entre ellos Jhony Alberto Salazar Gallego. Él empezó a dirigirse contra mí y mi pareja, que venía conmigo tomado de la mano, con una expresión homofóbica, irrespetuosa y llamándonos ‘maricones’”, señala el documento.

“Me devolví y exigí que por favor me respetara, ya que estaba violando nuestros derechos de libre personalidad e identidad de género, tanto a mí como a mi pareja. Me seguía diciendo que ‘los maricones no debían existir’ y fue entonces cuando el señor Jhony Alberto Salazar se me abalanzó para golpearme. Los tres amigos que estaban con él agarraron a mi novio de los brazos y lo retuvieron para que no pudiera defenderme. Se reían; yo pedía auxilio y nadie me ayudaba. La verdad, me golpeó tanto en la cabeza que no sé con qué lo hacía. Creo que tenía algún objeto contundente para haberme dejado tantas lesiones. Apenas nos soltaron, se fueron caminando y nos decían que nos fuéramos o si no iban a acabar con nosotros”, relató el joven.

Carrera, que huyó de la violencia en su país natal, expresó su desilusión por la falta de protección en Colombia. Criticó a los agentes de policía por no cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad, raza, género u orientación sexual.

“Vengo huyendo de la violencia de mi país y desafortunadamente me sucede este hecho de violencia de género en Colombia. Pero más desilusionado cuando los agentes de Policía, quienes son los encargados de imponer el orden y hacer cumplir las leyes y capturar cuando se ven enfrentados a cualquier tipo de delito que se enmarca en el código penal colombiano, pues no me protegieron de esta clase de violencia y abuso injusto por ser miembro de una comunidad que día a día se ve transgredida por la violencia, hasta llegar a generar homicidios por este tipo de gente homofóbica. Son los servidores públicos los llamados a imponer medidas y proteger a sus ciudadanos y extranjeros sin medir raza, género u orientación sexual”, afirmó la víctima.