Alexander Vega lanzó dardo a Gustavo Petro tras reelección de César Gaviria: “Lo logró el presidente”

El exregistrador Nacional Alexander Vega se pronunció luego de que César Gaviria fue reelegido director del Partido Liberal de manera, presuntamente, irregular, ante una manipulación de votos que varios militantes de la colectividad han denunciado. A pesar de las dudas que hay en torno a la manera como se llevó a cabo la votación que puso, de nuevo, a Gaviria en la dirección del partido, Vega celebró la decisión.

En la novena convención del Partido Liberal, el exfuncionario aseguró que hubo personas que quisieron “robarse” a la agrupación política, pero no pudieron. Pues, durante la votación, llevada a cabo el 31 de octubre de 2024, hubo discusiones y fuertes peleas por la aparente falta de garantías democráticas. Incluso, se registró un agarrón en plena tarima y la Policía Nacional tuvo que hacer presencia en el lugar.

“Haber logrado contener lo que se venía, que querían robarse el Partido Liberal, celebré como en una final de fútbol pudiera haber sido reelegido nuevamente, creo que el Partido Liberal quedó nuevamente en las mejores manos”, aseveró el exregistrador.

El sablazo a Petro: el que habría logrado unir a fuerzas políticas en su contra

Asimismo, informó que desde el Partido de la U estarán prestos a unirse con el Liberal para trabajar de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Gaviria y otros políticos de diferentes corrientes ideológicas buscan sacar al progresismo del poder, representado por el presidente Gustavo Petro.

En su discurso mencionó la polémica que ha surgido en torno a las elecciones presidenciales en Venezuela, que, mediante un fraude, llevaron a Nicolás Maduro nuevamente al poder, criticando el hecho de que en Colombia no se haya reconocido todavía al opositor Edmundo González como ganador.

“Es inconcebible hoy todavía que no se hubiera reconocido el triunfo al presidente electo democráticamente Edmundo González en Venezuela. Creo que nosotros tenemos que dar ejemplo de gallardía, ejemplo de democracia”, indicó.

De igual manera, auguró “buen viento” y “buena mar” para Gaviria en su trabajo como director del Partido Liberal y recalcó el apoyo que tiene de otras colectividades. Así, aprovechó para mencionar al presidente Petro, asegurando que, en dos años de gobierno, logró unir a los partidos que competirán en contra del progresismo en 2026.

“Este mensaje que estamos enviando al país lo logró el presidente Petro, unir a todas las fuerzas políticas por el bien del país”, dijo.

Sus palabras no cayeron bien en el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, que en su cuenta de X criticó el cargo que ahora ostenta en el partido de La U. “¿Cómo Alexander Vega deja de ser registrador nacional y al otro día pasa a ser co-presidente de un partido político, que compitió en las elecciones en las que él no podía tener preferencia alguna?”, cuestionó.

La postura de Gustavo Petro por enfrentamientos entre liberales: “Muy lamentable”

El presidente Gustavo Petro, por su parte, se pronunció sobre las irregularidades y divisiones que quedaron en evidencia en la convención liberal, en medio de la votación para elegir al director, indicando que demuestran que “ya no hay partido”. Asimismo, invitó a otras fuerzas políticas a unirse al Pacto Histórico para ser una representación “real” de la democracia. “Un gobierno progresista necesita de fuerzas que lo sustenten”, sostuvo.

“Muy lamentable. He visto en la izquierda que llegan estas situaciones. Cuando se llega a esto, ya no hay partido, porque se está en luchas de intereses personales que ya no logran poner como prioridad, los intereses de una sociedad, de una parte real de ella o el interés general”, fueron las palabras iniciales del presidente”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

