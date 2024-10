Feid anunció la apertura de su tienda de moda: tendría locales en Medellín, Nueva York, Milán y Madrid

No hay que negar que una de las características más marcadas que han hecho reconocido a Feid es su estilo a la hora de subir al escenario - crédito EFE

El artista colombiano Feid, uno de los cantantes más destacados de la música urbana en Latinoamérica, consolidó un lugar como uno de los líderes del reguetón. Aunque el paisa se encuentra en plena gira, en el Ferxxocalipsis Tour, no deja de lado sus ganas de emprender, ya que sigue con innovaciones y la exploración de nuevas facetas, en este caso, la empresarial.

Recientemente, sorprendió a sus fanáticos de todo el mundo con un anuncio inesperado, pero que generó gran emoción entre los seguidores.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Feid anunció que ahora apuesta por el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de ropa: “SIXDO Working Gear”. En esta compartió los planes de abrir tiendas físicas en varias ciudades del mundo, lo que refleja una expansión importante en su carrera.

“Quiero que se sientan en casa morrrrrr”

“Que sí, que vamos a abrir nuestra primera tienda de ‘SIXDO Working Gear’. Se parece mucho a mi cuarto, pero es que quiero que se sientan en casa morrrrrr jajajaj. La colección va a ser muy especial y sale en diciembre pa´l estreno mor, ya tu chabe, ¿Qué dicen? ¿En dónde abrimos primero? Miami, Medellín, Bogotá, Nueva York, L.A, CDMX, Santiago, Madrid, Barcelona, Milán, Tokyo o todas las anteriores”, expresó el cantante en la red social con emoción en la descripción de su publicación.

En las fotografías publicadas, Feid aparece en la que sería la primera tienda de la marca, rodeado de algunas de las prendas de la primera colección. El proyecto del cantante evidencia su alegría reflejada en una gran sonrisa, lo que se convierte en uno de los mejores logros en su carrera porque no hay que negar que una de las características más marcadas que hacen reconocer al paisa es el estilo que lleva a la hora de subir al escenario.

Feid anunció su apuesta en el mundo empresarial con el lanzamiento de su propia marca de ropa, “SIXDO Working Gear” - crédito @feid/Instagram

Nominado a los Latin Grammys

No es un secreto que el Ferxxo aprovecha muy bien las redes sociales, debido a que reconoce la importancia de agradecer a los seguidores cada que puede por los proyectos que logra y los premios obtenidos, como es el caso de sus nominaciones a los Latin Grammys.

Feid fue nominado en cuatro categorías y, con motivo de este reconocimiento, compartió unas conmovedoras palabras: “Gracias a mi familia y a mis amigos por creer en mí siempre. Ustedes son el premio que me gané hace muchos años. Todos y cada uno de ustedes saben por qué Ferxxocalipsis es tan importante. GRACIAS”, escribió el cantante, acompañando su mensaje con una serie de imágenes de su día a día.

A pesar de estar inmerso en la gira mundial, esto no detiene el constante flujo de nuevos lanzamientos. En los últimos meses, Feid participó en diversas colaboraciones junto a artistas de gran prestigio. Los seguidores del género urbano reconocerán temas como Doblexxó junto a J Balvin, Se me olvida, con Maisak, y Háblame claro, al lado de Yandel.

Otro proyecto que incluye al ‘Ferxxo’

Karol G y Feid sostienen una relación amorosa. Ahora, aparecerán en una docuserie - crédito Karol G/YouTube

Una docuserie llamada Reggaeton: The Sound that Conquered the World (Reggaetón: El sonido que conquistó el mundo), contará con la participación de grandes exponentes del género como Bad Bunny, Ivy Queen y los colombianos Feid y Karol G.

La cuenta oficial de Peacock, la plataforma de streaming que lo transmitirá, compartió, el 1 de octubre de 2024, un adelanto de lo que abordará el documental. En un minuto con 19 segundos, el video muestra imágenes de los conciertos más grandes de la historia del reguetón, como los eventos de Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro y algunos de Daddy Yankee.

Aunque en el adelanto no aparece Feid, de manera oficial, en los créditos del tráiler aparece como uno de los invitados en las entrevistas que también ofrecieron Bad Bunny, Ivy Queen, J Balvin, Karol G, Myke Towers, Rauw Alejandro, Shaggy, Vico C, entre otros artistas urbanos que están en los cuatro capítulos de la docuserie.