Venezolano que cantaba en Transmilenio logró entrar a ‘La descarga’: “Un sueño hecho realidad”

Danny Levitto se robó la atención de los televidentes y mentores de La descarga, el programa de talento musical de Caracol Televisión, con su impresionante interpretación de My Heart Will Go On (Mi corazón seguirá) de la cantante canadiense Céline Dion.

Este artista venezolano, que llegó al país hace ocho años, sorprendió con su voz y su historia de superación personal.

Levitto, que comenzó su camino en Colombia pintando casas, descubrió su talento musical mientras cantaba en los buses del servicio de transporte masivo de Bogotá, Transmilenio.

En una de esas ocasiones, una mujer le pidió que interpretara el Ave María, de Gaetano Donizetti, en el matrimonio de su hija, lo que lo motivó a aprender a cantar ópera de manera autodidacta, viendo videos en Youtube: “Soy empírico, [aprendí] viendo videos de Youtube”, aseguró el artista durante su presentación en el reality.

El primer episodio de la segunda temporada de La descarga dejó a los mentores y al público conmovidos. Santiago Cruz, uno de los mentores, quedó impactado con la interpretación de Levitto, mientras que Gusi y Maía no pudieron contener las lágrimas.

“Es impresionante, eres arriesgado en todo sentido, porque no tienes la técnica, y lograr eso es maravilloso, pero además exigirte con una canción de este calibre, es muy bonito ver cómo lo haces de forma natural”, comentó Marbelle, otra de las mentoras.

La dinámica del programa, que se divide en tres etapas: “Todo o nada”, “La selección” y “La Descarga”, ha demostrado ser un desafío para los participantes. En la primera fase, cien cantantes profesionales deben convencer a los mentores para avanzar a la siguiente etapa.

Solo 44 participantes serán seleccionados para formar parte de cuatro equipos de once cantantes cada uno, liderados por los mentores Maía, Marbelle, Gusi y Santiago Cruz. En la última etapa, los participantes se presentarán cada noche y el público votará por su actuación favorita.

Levitto, que cantó en Transmilenio durante cuatro años, ha demostrado que la perseverancia y el talento pueden abrir puertas inesperadas: “Ayer estaba en el Transmilenio, estaba en la plaza de Medellín, hoy estoy aquí con ustedes”, expresó el cantante.

Su historia destacó en las redes sociales, donde los usuarios elogiaron su talento y determinación: “Fácilmente, puede ser finalista de La descarga, tremendo talento”; “Un día lo vi por casualidad cantando en la calle en sabaneta, por ser tan talentoso empecé a seguirlo y hoy grité emocionada viendo los 4 jurados dieron el sí y su talento quedó demostrado. Felicitaciones de verdad, que bueno que podemos disfrutar de tu talento”; “El mejor de la noche sin duda alguna 😮😍”; “Este es el ganador 👏”; “Wow, wow re wow!! 👏👏👏👏👏 quedé sin palabras! Que talentoso! Aún estoy procesando todo!”; “Es de Venezuela, es un artista completos. Es el Ganador 👏”, son algunas reacciones en las diferentes plataformas digitales.

El programa La Descarga de Caracol Televisión no solo ha sido una plataforma para mostrar el talento musical de los participantes, sino también sus historias de vida inspiradoras. En el primer episodio, otros concursantes como el bogotano Edwin Guerra, que hizo llorar a Gusi con su interpretación de La quiero a morir en arpa, también dejaron una marca en los mentores y el público.

“Gracias por este momento, me hiciste acordar de mi profesor de música en el colegio... perdón no puedo hablar, le diste muchas vueltas a mi corazón (...) Camilo fue mucho más que un profesor para mí, fue un mentor y una inspiración. Su pasión por la música marcó mi vida para siempre, y escuchar esta canción me hizo volver a esos días, cuando mis sueños apenas comenzaban a tomar forma”, expresó Gusi por la interpretación de Edwin.

El ganador de La Descarga se llevará un premio de 500 millones de pesos, y solo uno de los participantes de cada equipo llegará a la final. La competencia promete ser difícil, dado el alto nivel de talento demostrado desde el primer episodio.