Sebastián Martínez contó curiosa anécdota que vivió mientras esperaba a Kathy Sáenz

El actor reaccionó a las miradas que lanzaron algunos hombres por el accesorio - crédito @chismealetoso/Instagram

Sin lugar a duda, en ocasiones las celebridades viven momentos que pueden causarles pena en público. Pero este no habría sido el caso del actor Sebastián Martínez, que en lugar de sonrojarse por la situación, aprovechó el espacio para contárselo a sus seguidores y divertirse un rato con lo que pasa en la cotidianidad.

El paisa está casado con la exreina y actriz Kathy Sáenz, con quien se conoció mientras ambos formaban parte de las grabaciones de la novela Juegos prohibidos. Desde ese momento se volvieron inseparables, tanto así que en las redes sociales interactúan con sus seguidores con quienes comparten diferentes experiencias de la relación, la convivencia con la naturaleza y el orgullo que representa para ellos su hijo.

Sebastián Martínez recordó con risas las miradas que recibió por tener un accesorio de su esposa - crédito @sebastianmartinezn/IG

Recientemente, mientras el actor esperaba a su esposa, que hacía una diligencia, a Martínez le llamó la atención que el personal de seguridad del lugar no paraba de mirarlo de manera extraña, por lo que decidió grabar el momento y compartir la divertida anécdota con sus seguidores.

De acuerdo con el protagonista de Hasta que la plata nos separe y Pálpito, el personal lo miraba “como bicho raro”, por lo que comenzó a preguntarse si algo estaba ocurriendo o generaba molestia con la presencia del antioqueño. Pero contrario a eso, es que en un hombro tenía colgado el bolso de Sáenz, que era de un color bastante llamativo.

Sebastián Martínez cargaba el bolso de su esposa y llamó la atención en un recinto en el que la esperaba - crédito kathysaenzh/Instagram

“Luego caí en cuenta (mientras muestra el bolso de color lila con agarraderas amarillas) … Estoy con la cartera de la mujer, se la bajé y yo feliz aquí así”, mientras se burlaba de las posibles poses que podría haber tenido con el infaltable accesorio de las mujeres. Esta confesión de Sebastián despertó risas entre los internautas, quienes no dudaron en comentar que, por fortuna, “el bolso combina perfecto con la ropa que llevas puesta”.

Otros simplemente reaccionaron con emoticones de risas y carcajadas, por la particular escena que vivió el actor en público.

Cuál es el sueño frustrado de Sebastián Martínez

Sebastián Martínez recordó cuál es ese personaje del que no ha podido cumplir un sueño - crédito @sebastianmartinezn

El actor interactuó con los seguidores en una transmisión en vivo, en la que aprovechó la oportunidad para revelar algunos secretos que tenía guardados sobre su vida personal, pero también de la carrera actoral que ha vivido. En medio de la dinámica, le preguntaron por el papel que sueña o ese personaje que siempre ha querido interpretar, duda que aclaró con cierto tinte de nostalgia, porque sí cuenta con un papel que hasta el momento no le llegó.

“De superhéroe, siempre quise ser un superhéroe. (…) Ya no tanto, ya se me quitaron un poquito las ganas (...) No es tarde, pero ya se me bajaron las ganas. Tíreme ahí algo a ver qué, de pronto”, contestó Martínez. Sin embargo, también dijo que ya los años están pasando, por lo que cree que a estas alturas de su vida, se le permita caracterizar a un superhéroe.

El importante logro que consiguió el hijo de Sebastián Martínez

Así va el hijo de Sebastián Martínez en la competencia de Kartismo de Estados Unidos - crédito @sebastianmartinezn/IG

Con tan solo 14 años, Amador Martínez Sáenz, hijo de Sebastián y Kathy, comenzó a internacionalizar su carrera como piloto de automóviles deportivos y ya logró destacar en competencias nivel nacional como mundial.

Por eso, para el actor de la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe, este logro de su hijo es un motivo de orgullo, especialmente, al considerar la competitividad y el nivel de experiencia de los demás pilotos, y él es un joven que recién está comenzando su carrera en el kartismo.

“Además, donde los otros pilotos le llevan años de experiencia, donde son pilotos que han corrido ahí toda la vida, pilotos que corren distintos campeonatos en Estados Unidos, entonces la diferencia en experiencia es mucha y ¿Amador ya está metido en el campeonato? ¿Sexto?”, dijo el actor, visiblemente emocionado y chicaneando el éxito de su pequeño.