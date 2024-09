Unai Emery defendió a Jhon Jáder Durán tras su polémica celebración: “Creo que no es justo con él”

Durán entró en la última media hora del partido y se mostró activo, tanto que tuvo un gol, pero fue anulado por mano previa en la asistencia al colombiano - crédito @jaderduran9 / Instagram

Aston Villa regresó a la Liga de Campeones de Europa con la mejor sensación posible: debutó con goleada en Berna, Suiza, ante Young Boys, uno de los equipos más grandes e históricos del territorio helvético.

Además, la presencia de Jhon Jáder Durán durante 36 minutos en el encuentro, que finalizó a favor de los ingleses por 3-0, potenció al equipo durante el tramo final del partido, tanto, que el nacido en Medellín, ex Envigado de Colombia y Chicago Fire, de Estados Unidos, hizo un gol que terminó anulado al 77 de partido.

Luego del gol, Durán celebró subiéndose en una de las vallas exteriores del campo de juego, lo que fue criticado por algunos de los jugadoes contrarios y por el público.

En cambio, el entrenador español Unai Emery se refirió al festejo previo a que el tanto fuera anulado, y que fue vista como una provocación de Durán a la hinchada visitante y a los jugadores del equipo suizo.

‘Creo que no es justo con él’: Unai Emery

Unai Emery celebrando la victoria en Suiza por 3-0 el 17 de septiembre de 2024 - crédito Denis Balibouse / REUTERS

En la atención a medios que brindó en la rueda de prensa finalizado el partido, la prensa le consultó al entrenador español por la acción polémica de Durán, en la que también el colombiano salió amonestado

Unai defendió al jugador, además de no contar los detalles de la jugada, ya que no pudo observarla, según comentó.

“No lo vi exactamente, marcó un gol, estaba allí y, por supuesto, los aficionados estaban a su lado. Por supuesto, si hubiera corrido hacia un lado con nuestros seguidores, ¡sería mejor!”, respondió Emery en un principio.

En lo que se refirió a la defensa de Jhon Jáder Durán de forma concreta, habló del buen rendimiento del delantero y que hay que observar solo ello: “Ahora nos centramos solo en este momento, creo que no es justo. Estamos hablando de los 90 minutos, de cómo está jugando, de como sigue mejorando, cosas así. Estoy involucrado con los jugadores en su trabajo y su comportamiento, pero creo que no es algo serio, no es muy serio”. añadió el estratega de Aston Villa.

Además, cuando fue consultado por la posible falta de madurez de Durán para asimilar las situaciones, Emery respondió que siguen trabajando en el comportamiento de sus futbolistas tanto dentro como fuera de la cancha.

“Estamos trabajando, más o menos un periodo de dos años con cada jugador desde que llegamos en diciembre hace un año y medio, estamos intentando ser y crear una mentalidad extra dentro de los jugadores, el compromiso que tienen aquí es ser maduros, responsables y respetuosos, tanto dentro como fuera de la cancha. Este es el camino que sé que tenemos que seguir. Algunos jugadores, al ser jóvenes, tardan en madurar y ser responsables al 100%”. finalizó Emery en la conferencia de prensa en las declaraciones que recopiló el diario británico The Birmingham Mail el 17 de septiembre de 2024.

Así fue el gol anulado a Jhon Durán durante el partido entre Young Boys y Aston Villa

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en selección Colombia y Aston Villa

El antioqueño lleva tres goles en cuatro partidos: su gol más reciente fue el 14 de septiembre ante Everton, en el triunfo por 3-2 ante Los Toffees (apodo del equipo).

Desde el comienzo de temporada en Inglaterra, también anotó ante West Ham el 17 de agosto de 2024 en la victoria por 2-1 y ante Leicester City el 31 de agosto de 2024, también en la victoria por el mismo marcador, ambos encuentros de visitante.

Así se llevarán los partidos del 18 de septiembre de 2024:

Partido: Bolonia (Italia) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania)

Hora: 11:45 a.m.

Estadio: Renato Dall’Ara de Bolonia

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus (Premium)

Árbitro: Rohit Saggi (Noruega)

Partido: Sparta Praga (República Checa) vs. Salzburgo (Austria)

Hora: 11:45 a.m.

Estadio: epet Arena de Praga

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Estándar y Premium)

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia)

Partido: Manchester City (Inglaterra) vs. Inter de Milán (Italia)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Etihad de Manchester

Transmisión de TV: ESPN, Disney Plus (Estándar y Premium)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Partido: PSG (Francia) vs. Girona (España)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Parque de los Príncipes de París

Transmisión de TV: ESPN 2, Disney Plus (Premium)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania)

Partido: Celtic FC (Escocia) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia)

Hora: 2:00 p.m.

Estadio : Glasgow Park

Transmisión de TV: ESPN 7 y Disney Plus (Premium)

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)