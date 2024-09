Ojo con los piropos de extraños en la calle: joven bogotana denunció nueva modalidad de robo en el norte de Bogotá

En contados minutos fueron abordadas en tres oportunidades por hombres que decían estar interesados en conocerlas - crédito @yulianadiaz00 / TikTok

Asustada por quienes, como ella, puedan verse en la misma situación, la creadora de contenido bogotana Yuliana Díaz realizó una denuncia pública, en la que manifestó haberse salvado de una nueva modalidad de la que serían víctimas únicamente las mujeres

El segundo fin de semana de septiembre, tras salir de una restaurante en la localidad de Chapinero y dirigirse junto a una amiga al sector comercial de la calle 82, fueron abordadas por un sujeto que pretendía “ganárselas” a punta de piropos.

“Nos dijo que le había gustado nuestro outfit y le parecíamos divinas, así que quería conocernos. Entonces, nos miramos con mi amiga, y le dijimos que no”, se dieron una vuelta por el centro comercial Andino y, a las afueras, se lo volvieron a encontrar.

Las saludó y otro sujeto las abordó con el mismo discurso. “Se nos hizo raro, ya era la segunda vez que nos decían eso y (al rechazarlo) el tipo se devolvió para reunirse con unos amigos. No estaba solo, estaba acompañado”.

Para este punto parecía más que una simple coincidencia; sin embargo, decidieron visitar la tienda que estaba en frente y luego regresar a sus casas, pero en el camino nuevamente fueron abordadas por un extraño quien insistió en que quería conocerlas, porque le parecían bastante atractivas.

Extendió su mano para saludarlas, pero Yuliana decidió evitar cualquier tipo de contacto y lo rechazó de manera cordial; a lo que él siguió caminando hasta encontrarse con su grupo, en el que estaba uno de sus anteriores “pretendientes”.

“Miren eso, no les vayan a aceptar esa salida, no les toquen las manos, porque uno no sabe si lo van a escopolaminar, si los están esperando, si los están siguiendo, porque a nosotras nos siguieron y nos esperaron hasta que salimos del almacén para volvernos a abordar, mientras esperábamos el Uber”.

Su conductor les dijo que es el nuevo modus operandi “con el que están robando a las niñas, las están escopolaminando y se las están llevando de la 85. Entonces tenga mucho cuidado, una niña que tenga bajo autoestima y les acepte una salida a estos tipos puede estar en peligro. Tengan mucho cuidado porque incluso estuvieron pendientes de qué carro abordábamos cuando nos íbamos”, inissitó.

Una joven en Colombia fue víctima de robo y drogada con escopolamina tras aceptar una cita con un hombre que conoció a través de Facebook Dating, una funcionalidad lanzada por Meta en 2018 para conectar solteros. La historia fue compartida en la sección “Las peores citas de mis seguidores” del tiktoker colombiano Santiago Rodríguez, conocido como Santcholo.

Según relató el creador de contenido, la joven hizo “match” con un hombre en la plataforma y acordaron encontrarse en una cafetería. Sin embargo, al llegar a la cita, el hombre intentó llevarla a una zona de moteles, lo que generó incomodidad en la víctima, quien pidió cambiar el lugar a un restaurante.

Mientras ella perdía el concomiendo, su cita aprovechó y escapó con el celular - crédito @santcholo / TikTok

A pesar de las señales de alerta, la joven decidió continuar la cita. Durante la comida, el hombre pidió permiso para hacer una llamada urgente con el celular de ella, ya que aseguró que su teléfono estaba descargado. Poco después, la joven comenzó a sentirse mareada y somnolienta, síntomas típicos de haber sido drogada con escopolamina.

Al darse cuenta de que el hombre había desaparecido con su celular, la joven pidió ayuda a otros comensales en el restaurante. Dos mujeres de la tercera edad la asistieron, y logró contactar a su padre, quien la llevó de inmediato al hospital, donde se confirmó que había sido escopolaminada.

El hombre borró su perfil de Facebook y desapareció sin dejar rastro. Las cámaras del restaurante permitieron identificarlo, y la joven denunció el caso ante las autoridades, quienes investigan el incidente. El uso de la escopolamina en robos a través de citas por redes sociales ha sido reportado previamente en Colombia.