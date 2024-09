Evaluna y Camilo le dieron algunos consejos a los padres para poner límites a los pequeños: “No se dicen ni se piden, son”

La pareja de cantantes aseguró que hay que aprender a corregir a los hijos - crédito @evaluna / Instagram

La pareja de músicos Evaluna Montaner y Camilo Echeverry reveló que la crianza de dos hijos les ha dado herramientas para aconsejar a las personas que se aventuran a ser papás o los que ya lo son y tienen inconvenientes para poner límites a sus hijos.

Además, desde el 1ro de agosto la pareja fue noticia después de que Evaluna diera a luz a su segunda hija, Amaranto, anunció que conmocionó las redes sociales por la publicación que obtuvo más de 3 millones de me gusta por ser uno de los nacimientos más esperados de las celebridades latinas en 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un video de preguntas y respuestas publicado por los artistas, tuvieron que responder la pregunta de un usuario que se cuestionaba cómo hacen para poner reglas a los niños.

Los cantantes aseguraron que los límites tiene que ser los padres, pues es responsabilidad de ellos cuidar a los hijos - crédito @indigo.evamilx / TIkTok

“Los límites no se dicen ni se piden, sino que se son, o sea, cuando tú quieres poner un límite, tú como padre tienes que serlo, o sea, si tú le dices a un niño algo y no hace caso, eso que tú hiciste, no es un límite, es un requerimiento, porque al final el trabajo de un niño es explorar y el trabajo tuyo es ser el límite”, explicó Camilo.

“Por eso siempre digo: si no quieres que tu hijo toque algo o un objeto, tú tienes que ponerte en la mitad entre el niño y el objeto y le dices: ‘Mi amor, eso que está ahí, yo no puedo permitir que tú lo agarres’, porque, por ejemplo, si quiere ir por un cuchillo y tú le dices que no y va y se corta, es culpa tuya como padre porque no fuiste un límite efectivo”, añadió el cantante.

Las declaraciones del cantante generaron una ola de comentarios positivos en los que algunos internautas aseguran que Camilo tiene esa responsabilidad afectiva con sus hijos basada en la lógica en que le importa que sus hijas no pasen por malos momentos como un regaño innecesario. “Camilo es un hombre con gran inteligencia emocional y lo más increíble es que se preocupa por aprender y ser parte. Muy raro encontrar un hombre así. La mayoría no tiene esa sensibilidad ni curiosidad”.

La pareja compartió como mantienen los límites con sus hijas basándose en el respeto - crédito Camilo y Evaluna / captura de pantalla YouTube

“Eso que dijo Camilo se llama crianza respetuosa”, “necesito un libro escrito por Evaluna y Camilo, a muchos les funcionaría un montón”, “Camilo siempre es muy inteligente”, fueron algunos de los comentarios que apoyaron la noción del artista, sin embargo, algunos aseguran que los menores deben aprender de límites por ellos mismos, es decir, equivocándose. “Los niños tienen que tener límites, para su propio bien o si no cuando sean grandes, se frustrarán porque las cosas no le salen como ellos quieren. Los límites son sanos, con respeto y amor”.

Camilo y Evaluna hablan de los nombres de sus hijas

En medio de la sesión de preguntas y respuestas, los músicos fueron cuestionados sobre los nombres de sus hijas, e incluso algunos internautas aseguraron que usan esos nombres en público y en secreto tienen otros, por lo que decidieron responder a manera de sátira. “Índigo en verdad se llama Arturo y Amaranto se llama Jose Esteban”, dijeron entre risas.

Los músicos revelaron quién de los dos ha tenido peores borracheras

Con el propósito de responder todas las inquietudes de sus seguidores, Evaluna y Camilo hablaron sobre cuál de los dos ha tenido peores experiencias con el alcohol, momento en el que el colombiano aseguró que su esposa ha vivido varias borracheras. “Tú eres la única que ha estado borracha durante esta relación y yo, ninguna vez, contigo, jamás he estado rascado, en cambio, el nivel al que tú te rascaste, Jesucristo bendito”, dijo él, “es la única vez que he estado rascada, y fue antes de quedar embarazada”, añadió ella.

Camilo y Evaluna revelaron quién ha estado más borracho durante la relación - crédito (Atresmedia)

Los famosos cantantes se han hecho virales en redes por compartir ciertos secretos de su vida privada como nuevos padres de dos niñas, por lo que muchos de sus fanáticos les agradecen el poder publicar algunos tips que a ellos les ha funcionado.