⁠Comida barata en El Poblado o comida cara en las comunas: tiktoker respondió cuál es la mejor opción en Medellín

Buscando responder si es mejor comprar comida barata en el barrio más costoso de la ciudad o comprar comida costosa en un barrio más humilde, el creador de contenido caleño conocido en redes sociales como Danny PRK visitó El Poblado y la comuna 15 (barrio Antioquia) en Medellín.

“Es famoso porque usted consigue de todo y lo consigue a un precio muy bueno, barato. Hemos venido a comer bandeja paisa, barata y rica, pero esta vez vamos por el contrario, vamos a buscar lo más caro, para ver si vale la pena en comparación con lo más barato del barrio El Poblado, si lo supera o queda por debajo”, explicó, antes de dar inicio a la dinámica.

“Lo primero fue hacer un trabajo de investigación. Le pregunté a la gente del barrio dónde había un restaurante en el que vendieran comida cara. Un amigo nos dio las indicaciones y nos lanzamos directamente al lugar más costoso del barrio”, dijo sobre un restaurante de comida peruana en una pequeña plaza comercial.

Danny, que ya ha visitado Perú, calificó el lugar “con hacha y machete”, pero, incluso así, se vio obligado a admitir que el restaurante era muy bonito y el trato que recibieron fue excepcional.

El lugar llevaba apenas 15 días funcionando y la decoración le daba una apariencia costosa, pero no era solo la forma en la que lucía, pues sus platos también alcanzaban precios elevados, como el arroz imperio por ($99.000), la cazuela de mariscos para compartir a ($119.9000), el pulpo a la brasa a ($80.000) y las tablas con sushi de los $21.000 a los $29.000.

Pero la cuenta podría ser mayor y es que las entradas van desde los $30.000 y hasta los $50.000. Por lo que, de haber comprado su plato favorito (lomo saltado de res por $51.000) y una entrada, pudo haberle costado $80.000.

Sin embargo, junto a sus tres acompañantes pidió un arroz con ocho proteínas y de entrada recibieron el plato de cortesía; por lo que la cuenta, dividida en cuatro, no terminó superando los $50.000 por cabeza, y Dannny se mostró satisfecho.

¿Con qué se encontró en El Poblado?

Al igual que en el barrio Antioquia, en Provenza, Danny recurrió a quienes frecuentan la zona, en este caso a los raperos o artistas callejeros y estos le recomendaron que comprara un arroz con proteína y verdura, que vendía combos desde los $8.000.

“Aunque la señora no estaba de muy buen humor, nunca fue grosera conmigo y me atendió muy rápido. El arroz tenía un costo de $8.000, pero si le agregan costilla y verduras aumenta 2.000 pesitos, así que le hicimos. Es llenadoristo por su precio, pero el sabor de la arepa no estaba muy bien. El arroz está rico, la costilla es bastante hueso y poca costilla, en lo personal no me gustó”, expresó el influenciador.

El veredicto de Danny y su grupo

Aunque el tiktoker no divulgó con cuál de las dos se quedaría, si comida cara en un barrio humilde o comida barata en un barrio lujoso. Al terminar de comer, calificó a ambos lugares. En el primer restaurante, su calificación fue de 8.5 a 9, de 10, mientras que en el segundo apenas alcanzó un 5, de 10. Motivo por el que la comida de las comunas ganó el reto, marcando una gran diferencia con su oponente.

"El pulpo se veía delicioso", "Cómprate una mojarra en Cartagena y te endeudas de por vida", "Toda la vida prefiero la comida de barrio. Rica, barata y dan bastante", "La de barrio, manito", "La comida del barrio Antioquia es rica. A m´+i me gustó, volvería a comer allá sin pensarlo", "Una chimba de comida", se lee en algunas de las reacciones a la publicación de quienes, a pesar de no haberla probado, se dejaron guiar por la impresión de ambos restaurantes.