Yeison Jiménez fue blanco de críticas por preguntas subidas de tono a una influenciadora

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular colombiana más reconocidos a nivel nacional e internacional - crédito Colprensa

Yeison Jiménez continúa posicionándose en la cúspide de artistas de música popular en Colombia. El caldense, que ha protagonizado una carrera musical marcada por los múltiples éxitos que ha interpretado, llega cada vez a más seguidores, a quienes ha cautivado con su música en todo el territorio nacional, así como fuera de él.

Y es que no es para menos; por ejemplo, el oriundo de Manzanares hizo historia en julio de 2024 cuando llevó a cabo un concierto en el Movistar Arena de Bogotá, evento para el que hizo sold out en su boletería a solo cinco minutos de que las entradas se hayan sacado a la venta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

No obstante, el cantautor también ha estado en el ojo público debido a que ha protagonizado múltiples polémicas en los últimos meses. Por ejemplo, en una entrevista con Los 40 en abril de 2024, el cantante aseguró que quien se atreviera a atentar contra su vida, no “quedaría vivo”.

El artista es uno de los máximos exponentes de la música popular -crédito @yeison_jimenez/Instagram

Precisamente, en una de las nuevas situaciones controversiales de las que es protagonista, el caldense fue blanco de críticas luego de que publicó un video en sus redes sociales en compañía de la creadora de contenido Karina García.

La mujer hizo parte del rodaje del video de la canción Bendecida; sin embargo, en este caso, Yeison causó polémica debido a que hizo algunas preguntas subidas de tono a la influencer.

Karina García participó del video de la canción "Bendecida" de Yeison Jiménez - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Además de preguntar por su estado civil, así como si era madre o no, el caldense indagó a la también modelo por su talla de brasier. La situación no habría generado incomodidad en la mujer que se vio sorprendida por el rumbo de la entrevista, pero que se tomó con gracia la situación.

No obstante, esa no fue la única pregunta que causó polémica. Y es que, Yeison cuestionó a García por sus gustos a la hora de sostener relaciones sexuales; de hecho, preguntó por el horario que era del agrado de la mujer.

A pesar de que García continuaba respondiendo a las preguntas con total tranquilidad, en redes sociales hubo quienes arremetieron contra el caldense por su accionar, teniendo en cuenta además que Jiménez es casado.

Yeison Jiménez hizo preguntas subidas de tono a una modelo - crédito yeison_jimenez1/ TikTok

“A mi no me gusta eso no es para Jeison siempre lo he mirado como un hombre muy decente y respeto pero ya me lo estoy pensando 🤔 ese vocabulario no 😱 y esas preguntas creo que están fuera de lugar”, “Oiga ud no tiene esposa que descaro”, “y que Jeisson y su esposa que”, “y esas preguntas de jeison queee”, fueron algunos de los comentarios a la publicación que se dio a conocer a través de TikTok.

Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más reconocidos en Colombia

Yeison Jiménez es un destacado cantante y compositor colombiano de música popular, nacido el 26 de junio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde su niñez mostró un profundo interés por la música, participando en concursos locales y eventos escolares.

Yeison Jiménez es uno de los artistas más reconocidos a nivel nacional - crédito @yeison_jimenez/ Instagram

A los 17 años se trasladó a Bogotá para perseguir sus sueños musicales, enfrentándose a numerosos desafíos antes de alcanzar fama.

Su primer gran éxito llegó con la canción “Te dejaré de amar”, que rápidamente se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad en Colombia.

Jiménez ha sido reconocido por su estilo auténtico y su capacidad para conectar con el público a través de letras emotivas y realistas, reflejando experiencias de la vida diaria. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido bien recibidos tanto en su país como a nivel internacional.