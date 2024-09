Cómo pagar la EPS para acceder a los servicios de salud cuando queda desempleado en Colombia

El sistema de salud en Colombia ofrece alternativas para desempleados que necesitan servicios médicos - crédito Shutterstock España

El sistema de salud en Colombia ofrece alternativas para aquellas personas que, encontrándose sin empleo, necesitan continuar accediendo a los servicios médicos.

Una opción relevante es el mecanismo conocido como Protección al Cesante, que permite utilizar los ahorros del Fondo de Cesantías para cubrir los aportes a la salud del trabajador.

Según indicó el Ministerio de Salud y Protección Social, este derecho se extiende hasta un máximo de seis meses y está disponible tanto para exempleados del sector público como del privado.

Para acceder a la Protección al Cesante, es necesario cumplir ciertos requisitos: haber terminado el vínculo laboral de manera definitiva, haber realizado aportes durante al menos un año e inscribirse a la red de servicios de empleo. Si se cumplen estas condiciones, el desempleado puede recibir apoyo durante seis meses para los pagos de salud, según información de la cartera de Salud.

La Protección al Cesante permite usar ahorros del Fondo de Cesantías para cubrir aportes de salud - crédito Freepik

Otra posibilidad para aquellos que no deseen o no puedan acogerse a este mecanismo es comunicarse directamente con su Entidad Promotora de Salud (EPS) y solicitar acceso al régimen subsidiado, siempre y cuando estén clasificados en el Sisbén en las categorías A, B y C. Este régimen está diseñado para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder a servicios de salud.

Así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció que, tras perder el empleo, los afiliados tienen derecho a ser atendidos por únicamente 30 días más. Sin embargo, si el extrabajador cotizó durante un período igual o superior a cinco años, este derecho se extiende por tres meses más.

Este beneficio también se aplica a los beneficiarios de la afiliación, es decir, a los miembros del núcleo familiar conformados por la persona desempleada.

En Colombia se considera la prestación de servicios de salud como un derecho fundamental e inamovible, independiente de las dificultades económicas y administrativas que una persona pueda enfrentar. Según la Corte Constitucional, el acceso oportuno, eficaz y de calidad en igualdad de condiciones a todos los servicios, facilidades y bienes necesarios es esencial para la garantía de este derecho. Una vez iniciado un procedimiento médico, este debe ser ejecutado, enfatizó el tribunal.

Como llamado a la conciencia sobre la responsabilidad de contribuir al sistema de salud, el Ministerio de Trabajo recuerda que estos pagos no solo cubren la salud sino también la futura jubilación del trabajador, y deben ser realizados mensualmente. Sin embargo, indican que existen excepciones, como lo dispone la Resolución 1155 de 2009, que permite que un tercero realice estos pagos en nombre del desempleado.