Las razones por las que Antonella, la hija menor de Gustavo Petro, decidió irse del país: “Persecución psicológica”

El reciente anuncio de la partida del país de Antonella Petro, la hija menor del presidente colombiano Gustavo Petro, ha desencadenado una serie de eventos y declaraciones que van más allá de la esfera personal y familiar.

La decisión de Antonella de estudiar en el exterior ha puesto en el centro de la atención pública una serie de cuestiones sobre la vida privada del presidente y la percepción de su administración en Colombia.

El mismo día en que el mandatario habló del dolor que sentía por la partida de su hija menor, la situación tomó un giro inesperado. Desde Nuquí, en el departamento de Chocó, el mandatario atacó a las periodistas, acusándolas de colaborar con una “tesis del terrorismo en la protesta” y de participar en la “criminalización del derecho genuino a protestar”. Esta declaración fue realizada en medio de la ceremonia de posesión de Iris Marín como nueva defensora del Pueblo, quien observó con sorpresa el desahogo del presidente.

Petro, en una declaración pública, explicó que la decisión de su hija de salir del país estaba motivada, en parte, por lo que él describió como una persecución psicológica.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía, estoy triste, vacío, desolado... Me toca vivir estos dos días en medio de mi luto porque mi última hija se va, incumplí actos públicos, pero no tenía la fuerza para pararme ante un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando”, confesó el presidente. Según Petro, Antonella había sentido un acoso creciente, especialmente por parte de sectores de la sociedad que no comprendían ni aceptaban las políticas de su gobierno.

Gustavo Petro atribuyó esta situación a lo que él considera un “fascismo creciente” en la sociedad colombiana, particularmente entre las clases altas y medias. Señaló que, desde temprana edad, Antonella había sido víctima de esta hostilidad, la cual, según él, se manifestó en forma de críticas y rechazo hacia las políticas inclusivas de su administración. Petro afirmó que su hija, en su juventud, ya había empezado a experimentar las consecuencias de esta intolerancia.

El dolor y la frustración del presidente se reflejaron en la reacción pública y en las redes sociales, donde la noticia generó una mezcla de apoyo y controversia.

Sorprendentemente, la senadora Paloma Valencia, conocida por su postura opuesta a la administración de Petro, expresó solidaridad con el presidente. En un mensaje a través de la red social X , Valencia manifestó su comprensión y empatía: “En nuestro país, simples diferencias ideológicas no deben dar lugar a que familias se rompan. Entiendo que el presidente esté muy triste. A mí también me entristece”.

Esta empatía también fue compartida por Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual crítica del presidente, quien también ofreció sus condolencias y solidaridad: “Coincido totalmente con Paloma en este punto. Cualquiera de nosotros estaría devastado y triste. A Antonella y su familia mi cariño y solidaridad”.

Aunque el asunto ha tomado una nueva dimensión con la reaparición de una carta escrita por Antonella Petro en respuesta a la periodista Salud Hernández-Mora. En la carta, Antonella acusa a Hernández-Mora de estigmatizar su vida y su forma de pensar, citando fragmentos de la periodista que, según ella, demuestran un juicio superficial y sesgado sobre su carácter y sus creencias. Esta carta ha reavivado el debate sobre el papel de los medios y la crítica hacia figuras públicas y sus familias.

El caso de Antonella Petro también resuena en el contexto de los desafíos que enfrenta la administración de Gustavo Petro, cómo las controversias personales y familiares impactan la percepción pública y la estabilidad del gobierno.

La salida de Antonella del país y la reacción del presidente ponen en evidencia la tensión entre la vida privada de los líderes y el escrutinio público, así como las complejas dinámicas de apoyo y oposición en la arena política colombiana.