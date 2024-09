Álvaro Uribe lamentó la muerte de Rodolfo Hernández: “Nunca lo molestamos como él decía”

El expresidente lamentó la muerte de Rodolfo Hernández - crédito montaje infobae (EFE/AP)

El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández falleció el 2 de septiembre de 2024 en el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, Santander, tras estar internado durante un mes en la unidad de cuidados intensivos por su lucha contra el cáncer de colon que estaba en fase terminal.

La noticia fue revelada por el centro médico que atendía a Hernández: “Se permite informar a la opinión pública que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplástica metastásica de colon”, se lee en un comunicado.

El deceso del político de 79 años causó conmoción en el territorio nacional, por lo que varios actores influyentes en distintos ámbitos del país se pronunciaron. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que compartió un mensaje de condolencias a la familia y amigos cercanos de Hernández en su cuenta de X.

Álvaro Uribe lamentó la muerte de Rodolfo Hernández - crédito @AlvaroUribeVel / X

“Nuestro pésame a toda la familia y a sus amigos. Lo apoyamos a la alcaldía de Bucaramanga, nunca lo molestamos, nada le pedimos, como él lo reconoció”, escribió Uribe, subrayando la relación cordial que sostuvieron durante ese periodo.

A la par, el exsenador se pronunció por las declaraciones que el exgobernador de Santander, hizo en su contra a lo largo de la campaña presidencial de 2022. “Los consejos de sus asesores lo llevaron a hacer unas declaraciones en contra mía durante la campaña presidencial”, señaló Uribe.

Igualmente, agregó que su postura durante los comicios no afectó la buena imagen que tenía de él: “Eso no me dejó huella en vida, menos ante su muerte. Mi respeto”.

