Catherine Juvinao criticó al presidente Gustavo Petro por declaraciones sobre Venezuela: “Esto no luce nada bien a futuro”

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Iván Duque, sobre una supuesta dictadura en el gobierno del expresidente, sigue generando pronunciamientos en el ámbito político del país.

El jefe de Estado afirmó que la situación que afronta Venezuela a causa de las elecciones del 28 de julio de 2024 y que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de ese país, el ganador fue Nicolás Maduro, ya se presentó en Colombia, pero multiplicado por tres durante la administración de Iván Duque.

“Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá, multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años”, precisó el mandatario, haciendo referencia a las protestas sociales que tuvo que afrontar el Gobierno Duque.

Y agregó: “Hipócritas, ven dictadores afuera, pero no ven su propia dictadura y su propia podredumbre adentro. Bueno los jóvenes que protestan allá, pero malo los jóvenes que protestan acá”.

Al respecto, la representante a la Cámara por la Alianza Verde Catherine Juvinao lanzó fuertes pullas contra el presidente Gustavo Petro. Además, lanzó una advertencia a los colombianos, afirmando que las declaraciones del jefe de Estado dejan mucho en que pensar.

“Decir que el gobierno Duque —que en medio de su impopularidad permitió elecciones libres y le entregó el poder al primer gobierno de izquierda— fue una dictadura como la de Maduro ‘multiplicada por tres’, revela que Petro sí es el mejor amigo en Colombia ‘dispuesto a todo’”, aseveró la representante Juvinao.

Catherine Juvinao también señaló que la posición de Gustavo Petro ante la situación de Venezuela genera “más preguntas” y “angustias”.

“La actitud del presidente frente a la tragedia venezolana genera cada día más preguntas, angustias y suspicacias. La ciudadanía colombiana debe estar alerta. Esto no luce nada bien a futuro”, aseveró.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal también se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro. La senadora de oposición calificó al mandatario como “mal de la cabeza”.

“¡Mucho café! ¿Hace tres años había dictadura en Colombia? Si fuera así no sería presidente para pena de los colombianos. Petro ve dictaduras en Colombia y democracia en Venezuela. Eso indica lo mal que está”, afirmó María Fernanda Cabal.

El expresidente Iván Duque también se refirió a lo dicho por el jefe de Estado en el departamento del Chocó. “El defensor de Castro, el idólatra de Chávez, el protector de Maduro, el legitimador de Hamás, el sumiso a Putin, el militante de grupos terroristas, el promotor de vándalos, el auspiciador de paros y el impulsador de expropiaciones me llama ‘dictador’”, aseveró Duque.

Y agregó: “La alucinación constante le hace perder la perspectiva de los hechos y las realidades. Nunca he promovido la eliminación de nadie por la forma en la que piensa, nunca he empuñado armas para amedrentar a nadie, nunca me he arrodillado ante dictadores y nunca guardaré silencio cómplice frente a un delincuente como Nicolás Maduro”.

Por último, Duque afirmó que “en democracia, le gané con más de 2 millones de votos de diferencia y, respetando la democracia, garanticé un proceso electoral diáfano. Más bien pareciera que el ‘dictador’ en ciernes es el que quiere violar la Constitución para mantenerse en el poder”.

Críticas a Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro en ese discurso también se refirió a las periodistas mujeres en el territorio nacional. De acuerdo con el mandatario, algunas son “las muñecas de la mafia”.

La representante Catherine Juvinao criticó al jefe de Estado. “Como mujer respaldo a la defensora del Pueblo, @MarnIris, por asumir una posición firme contra la violencia y estigmatización promovidas por @petrogustavo contra las periodistas. Es claro que tenemos un presidente machista que solo usó la causa feminista para conseguir votos”, expresó Juvinao.

Ante el gran número de críticas, el presidente Gustavo Petro recalcó que en Colombia hay periodistas mujeres valientes, pero afirmó que el discurso está siendo “manipulado”.

“Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad. Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan”, aseveró el jefe de Estado.

El mandatario también afirmó que cuando hace referencia a “periodistas de establecimiento”, se refiere a las que no “están al servicio de la ciudadanía”. El presidente Petro afirmó que la información solo “depende del sueldo de quienes pagan”.

“Cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros, y su información depende del sueldo de quienes pagan”, indicó el jefe de Estado.