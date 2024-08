“Quiero volver a Colombia con mi hijo, pero Lowe no me lo permite”, Liceth Córdoba

Lowe León también es el padre de la hija menor de la influencer y empresaria, Andrea Valdiri - crédito @licethcordobar/Instagram

Una fuerte publicación hizo Liceth Córdoba en su cuenta de Instagram en la mañana del jueves 29 de agosto de 2024.

La expareja del cantante barranquillero aseguró que Lowe León, con quien vive en España, no le permite regresar a Colombia en compañía de su hijo.

En una serie de imágenes que compartió en una galería de Instagram, la abogada aseguró que su expareja ha adelantado una serie de jugadas para evitar que ella salga del país europeo.

En la descripción de la publicación que hizo en la red social, resaltó que ha intentado mantener su vida privada, sobre todo lo relacionado con su maternidad y crianza, fuera de las plataformas digitales; sin embargo, la situación que está atravesando la rebasó, de acuerdo con su denuncia, por lo que decidió hacerla pública.

“He tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible”, escribió.

“Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio. Es decir, me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”, añadió la abogada en su publicación.

Liceth Córdoba dijo que Lowe León no le permite salir de España con su hijo - crédito @licethcordobar/Infobae

Liceth Córdoba reveló la compleja relación que lleva con la expareja de Andrea Valdiri

En las imágenes Liceth no solo reveló la compleja situación respecto a su hijo y los permisos que requiere para poder salir de España, sino que se dirigió al cantante barranquillero, a quien le pidió que la deje volver a su país para retomar su vida profesional.

“No puedo más. Expongo esto porque ya no se que más hacer. Quiero volver a Colombia con mi hijo pero Lowe no me lo permite”, escribió.

Córdoba se identificó con las mujeres que viven este tipo de violencias en sus relaciones y aseguró que también carga con la culpa por no haber abandonado un lugar donde no se sentía cómoda desde hace mucho tiempo.

“No todo es tu culpa, me responsabilizo por no establecer mis límites y se que hay mujeres que seguramente viven esto mismo día a día. Pero antes de darnos cuenta ya estamos en una burbuja que nos asfixia poco a poco y sentimos que no podemos salir”, escribió.

Aseguró que han sido varios los intentos por regresar a su país de origen, Colombia, para retomar su trabajo, al cual puede acceder solo hasta octubre de este año.

Liceth Córdoba reveló la compleja situación que vive por cuenta de su expareja, Lowe León, quien también tuvo una relación y una hija con Andrea Valdiri - crédito @licethcordobar/Infobae

En su publicación, además, se dirigió puntualmente a su expareja, a quien acusó de cambiar constantemente su forma de ser y el trato que le daba. Recordó que decidió darle una oportunidad en abril de este año, de retomar su hogar y trabajar juntos para darle una familia a su hijo, pero señaló que no fue la mejor decisión.

“Lowe. Di todo de mí por ser la mujer que tú querías, atendiéndote, obedeciéndote, hasta defendiéndote cuando nadie más lo hacía. Estabas cómodo con mi forma de complacerte y pensaste que estando lejos de mi red de apoyo, de mi trabajo y de lo que soy como mujer yo estaría más débil”, escribió.

“Yo he intentado alejarme. Pero me buscas en esos momentos en que estoy vulnerable, me haces sentir que quien ha sido insuficiente y que la culpable soy yo. Me volviste a ilusionar con que todo cambiaría, pero el ciclo se repite”, añadió.

Los líos de Lowe, Liceth y Valdiri

A comienzos de febrero de 2024, Lowe León anunció públicamente su separación de Liceth Córdoba, su esposa y madre de su hijo menor. Sin embargo, en un sorpresivo giro de eventos, el cantante barranquillero reveló en abril su reconciliación con Córdoba.

La noticia, que fue compartida a través de un video romántico en sus redes sociales, tomó por sorpresa a sus seguidores. La pareja dejó claro, en su momento, la decisión de continuar unidos, en gran parte por el bienestar de su hijo.

El anuncio de reconciliación fue acompañado de un mensaje en el que Lowe León resaltó su compromiso con la institución del matrimonio, describiéndolo como una “institución sagrada” por la que ambos decidieron luchar. Además, León hizo un llamado a la reflexión sobre las críticas que han recibido, enfatizando que muchos prefieren ensañarse con los errores ajenos y disfrutar viendo caer a otros.

Lowe León y Liceth Córdoba están juntos otra vez y no se divorciarán- crédito @loweleon_/Instagram

León y Córdoba habían comunicado su decisión de divorciarse a inicios de 2024, lo que generó gran atención mediática. Parte del interés público se debe a la compleja historia personal del cantante, quien previamente estuvo casado con la bailarina Andrea Valdiri, con quien tuvo otra hija.

Su relación con Valdiri también fue objeto de controversias y disputas por la paternidad, las cuales fueron seguidas muy de cerca por los medios de comunicación.

Tras su separación de la influencer barranquillera, León encontró en Liceth Córdoba una nueva oportunidad en el amor. La pareja se casó y compartieron su vida públicamente a través de las redes sociales, mostrando una imagen de familia unida y feliz. Córdoba, de hecho, se había convertido en una ferviente defensora de su esposo en medio de las polémicas por la situación con Valdiri y su hija.