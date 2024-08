Alejandro Estrada arremetió contra jueces de ‘MasterChef’: “No estaba cocinando porquerías”

Alejandro Estrada habló tras su salida de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

En la noche del 25 de agosto de 2024, los seguidores de MasterChef Celebrity fueron testigos de uno de los retos de eliminación más polémicos de la competencia. Esta vez, los participantes en riesgo, Alejandro Estrada, Cony, Dominica, Franco, Martina y Vicky, tenían que preparar un postre sin usar el horno.

Al final todos lograron pasar al atril y presentar el plato para defender su cupo en el reality de cocina. Sin embargo, Alejandro Estrada, actor con una destacada trayectoria, cometió un error que le valió la salida del programa por la puerta de atrás.

Aun cuando el actor mostró sus habilidades culinarias a lo largo de la competencia, los jurados, Adrià Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiria, consideraron que usar parte de la preparación de Dominica fue una “trampa” y una falta al reglamento que lo dejó por fuera del reality.

A propósito, Estrada, refiriéndose a lo sucedido, dijo que, ”al terminar mi plato vi que Dominica tenía un brownie extra que le había sobrado y normalmente me caractericé por ser un colaborador dentro del formato, con mis compañeros y con todos (…) siendo esa persona colaboradora pensé que podía usar una pizca de eso, unas migajas para meterlas en mi bola, pero realmente fui una huev…”.

El actor fue un participante destacado en ‘MasterChef Celebrity’ y los jurados fueron rigurosos por su arbitraria jugada - crédito Canal RCN

Según el exparticipante, no se trató de un acto de deshonestidad, sino que atribuyó el error a la presión y la ansiedad que padece desde hace varios años. A la par, explicó que no tenía claro el reglamento y aceptó su salida. “Quiero que sepan que este error realmente no refleja quién soy ni como he actuado en la competencia”, explicó el actor en sus redes sociales.

Tras su controvertida eliminación, Estrada decidió hablar en el programa Buen día Colombia sobre su experiencia en el reality y se refirió a un detalle de los exigentes jurados que no le agradó, señalando que el comentario sobre la comida que preparó fue particularmente duro: “Porque no estaba cocinando porquerías, y a la comida no se le llama así, o eso me enseñaron en casa”.

Al mismo tiempo, el actor dijo que su plato no estaba tan mal como lo indicaron los jueces, por más que el sabor no era el mejor, pero resaltó que se queda con las experiencias positivas que vivió, cuando Rausch le dio un cachete, lo que lo motivó a esforzarse más, porque para él, “los momentos difíciles hay que darles la vuelta, tener paz y tranquilidad”.

Durante la despedida de Alejandro de la cocina, también se evidenció que sus compañeros no corrieron a abrazarlo, a pesar de que él había hecho lo mismo con otros participantes. “¿Por qué no lo abrazan si ya lo hicimos con otros? No es para que no lo despidan”, cuestionó la presentadora.

Los participantes, que presenciaron lo sucedido, se mostraron inconformes. Por su parte, Jacko respondió que solo se había hecho con Víctor Mallarino “porque se fue como nuestro papá”. Mientras que Carolina Cuervo añadió: “Lo que más me molesta de la trampa es que te consideren bobo”.

Se terminó el capítulo 61 del reality gastronómico y Alejandro Estrada se convirtió en el décimo eliminado de la competencia, uniéndose a Víctor Mallarino, Gabriel Murillo, Roberto Cano, Brian Moreno, Ricardo Henao. Andrés Toro, María Fernanda Yepes, Marcela Gallego y Camilo Sáenz.

¿Qué viene para el exparticipante de ‘MasterChef Colombia’ 2024?

El actor y productor Alejandro Estrada reveló sus planes después de salir de la competencia - crédito @alejoestrada/Instagram

Tras la salida del actor Alejandro Estrada del reality MasterChef Celebrity, donde enfrentó altibajos, pero demostró su carisma y talento culinario, lo próximo es su participación en la obra de teatro La cena de los idiotas, compartiendo escenario con el libretista y actor Fernando Arévalo.

Estrada comentó que los ensayos de la obra comenzaron mientras aún estaba en la competencia en las horas de la madrugada para no interferir con las grabaciones del reality. En sus tiempos libres se aprendía los libretos y continuaba con sus clases de cocina personalizadas, demostrando su compromiso para cumplir con sus responsabilidades.