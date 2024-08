Greeicy rompió el silencio y envío sentido mensaje a los venezolanos: “Los pienso mucho”

La cantante Greeicy habló de la dura situación por la que pasa Venezuela - crédito Irene Escudero/EFE

La reconocida cantante y exjurado de La Voz Kids Greeicy Rendón compartió desde sus redes sociales un conmovedor mensaje tras la difícil situación política que está viviendo Venezuela. En el corto video, la bailarina envió un mensaje de aliento a todas las personas de ese país que se encuentran desesperadas e invitó a sus seguidores a alzar sus voces.

El país vecino experimenta intensas protestas y represión tras las controvertidas elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo hasta 2031. Algunos famosos tanto colombianos como alrededor del mundo se han unido desde sus redes para lograr visibilizar la situación y unir fuerzas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En el caso de la caleña, el mensaje fue enviado desde su cuenta de Instagram. “Para mí es inevitable y no necesito nada para entender o imaginarme lo difícil que debe ser quedarte en una casa como madre o como familiar, esperando que mi familia vuelva a casa, yo pienso en eso y se me hace un nudo en la garganta”, dijo, haciendo referencia a las familias venezolanas que han dejado su país para buscar un mejor futuro.

En cantante y bailarina envío un conmovedor mensaje sobre la problemática que vive Venezuela - crédito @notifamosos / Instagram

“Me parece muy complejo no sentirte con la libertad de salir a expresarte y decir lo que sientes y más de pedir lo justo. Eso lo entiendo y me conecto un montón, pero de verdad que los pienso mucho. Conozco muchas personas de Venezuela, tuve familia que vivió allí y sé el sentimiento común que todos tienen un poco lo que puede llegar a ser, porque obvio yo no lo estoy viviendo, pero igual los pienso mucho”, añadió la cantante.

La cantante aseguró que muchas veces el activismo desde las redes sociales no puede cambiar mucho las cosas en la realidad, pero explicó que hablar del tema hace que las personas estén conectadas con el tema, lo que más adelante puede ayudar. “Esta conexión entre todos tiene que hacer su magia sí o sí. Más que todas las personas que están haciendo cosas importantes y se buscan la manera de que la verdad de todo se conozca, porque eso no pelea con nadie”, dijo la cantante de A veces a besos, invitando a las personas a unirse por Venezuela.

El activismo en redes sociales

Greeicy se unió a ciento de colombianos e influencers que desde su red social han intentado hacer activismo para que las personas puedan generar una conciencia de lo que está pasando en el vecino país. Incluso algunos se han unido en marchas; sin embargo, hay otros creadores de contenido que se aseguran de que este tipo de publicaciones aportan poco o nada a la problemática.

El comediante aseguró que los movimientos sociales en redes sociales no ayudan al problema - crédito @lakalle / Instagram

Hace unos días, el reconocido humorista y presentador de televisión Jhovanoty aseguró en una entrevista que no creía que una publicación en redes sociales cambiara la realidad de todo un país, asegurando que las personas lo hacen por moda. “Todas esas famositas que suben ‘Pray por Venezuela’, ‘Venezuela libre’... Todo eso lo hacen es por moda. Es una bobada; desde tu Instagram, ¿qué haces? Desde la comodidad de tu sofá con Internet, la gente lo hace por moda y por likes, entonces te genera seguidores, eso ahora lo hace todo el mundo”.

“Yo estoy de acuerdo en que es algo que toca visibilizar y que uno tiene que apoyar la causa y eso, lo que estoy diciendo es que muchas personas en la actualidad no lo están haciendo de una manera genuina, por pegarse a la tendencia, porque mi cantante favorito lo está haciendo entonces yo también los hago”.

Jhovanoty aseguró que algunos influenciadores colombianos muestran su apoyo a la crisis del vecino país, pero al mismo tiempo explotan a los venezolanos. “En redes sociales usted lo ve apoyando a Venezuela, pero a la hora de contratar a uno de ellos le paga menos de lo que le puede pagar a un colombiano, eso no es ningún apoyo”.