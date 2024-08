Presidente de Bancolombia negó que las fallas en la aplicación es por hackeo - crédito Bancolombia/Sitio web

Luego de que usuarios de Bancolombia reportaran fallas en la aplicación en la mañana del jueves 15 de agosto, el presidente de la entidad bancaria Juan Carlos Mora habló sobre el inconveniente.

La cabeza de Bancolombia descartó un hackeo en sus plataforma de bolsillo digital que llevó a reflejar saldos erróneos en las cuentas de los clientes: “Hoy no ha sido un día fácil para nuestros clientes”, señaló.

Mora agregó que “sobre las 5 de la mañana identificamos un error ténico que generó que algunas personas vean un saldo diferente de la plata que tenían anoche en sus cuentas”.

Fue así como el presidente de Bancolombia aseguró: “No se trata de una vulneración de nuestro sistema, la información y la plata de nuestros clientes están 100% seguros, está completa”. De esta manera confirmó que el equipo ya identificó la falla y “desafortunadamente nos tomará un tiempo, más largo del que quisiéramos solucionar. Entiendo su molestia, las comparto, estamos haciendo todo lo posible para que esto quedo solucionado, les agradezco su paciencia”, compartió paraW Radio.

App de Bancolombia ha presentado fallas durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena y dejó a un gran número de usuarios afectados - crédito Jesús Aviles / Infobae

Desde la madrugada, por medio de las redes sociales, los cuentahabientes denunciaron su inconformidad por el dinero en sus cuentas bancarias, pues al ingresar evidenciaron saldos incongruentes (una cifra menor a la que inicialmente tenían). En cambio, otros señalaron que sus saldos estaban en ceros. Fue así como exigieron una pronta respuesta y una explicación clara por Bancolombia.

Inlcuso, el ministro de tecnología, información y telecomunicaciones, Mauricio Lizcano, expresó en sus redes sociales sobre la denuncia de miles de usuarios: “Preocupan nuevamente las fallas en la banca virtual de Bancolombia. Desde el Ministerio hacemos un llamado a la Superintendencia Financiera de Colombia para que evalúe la situación y adopte medidas de protección a los usuarios”.

La falla

Según la información proporcionada por Downdetector, el sitio que monitorea fallas en sitios web y aplicaciones, las fallas en los servicios de Bancolombia empezaron a reportarse desde las 4 de la mañana. Los incidentes se clasifican en tres categorías principales: saldo de cuentas (53% de los reportes), transferencia de fondos (35% de los reportes) y banca en línea (12% de los reportes).

Varios usuarios han denunciado que, al intentar revisar repetidamente lo que ocurre, la aplicación se bloquea sin ofrecer ninguna solución. Esta situación tiene en alerta a muchas empresas y entidades que realizan los pagos de nómina.

Usuarios de Bancolombia amanecieron sin saldo en sus cuentas - crédito @Hola_SoyJulito/X

Entre los mensajes de los usuarios molestos se encontraon: “Y mi dinero, ¿por qué no tengo el mismo saldo con el que me dormí ayer? ¿Hasta me saquearon los bolsillos?”; “Respuestas por favor y devolución, no contestan en ningún lado”; “Muy buenos días, señores Bancolombia, ¿qué ha pasado con mi saldo en mi cuenta de ahorros? Anoche me acosté con más de 850,000 pesos y ahora me levanto y me encuentro con saldo en cero pesos”; “Amanezco con la cuenta en ceros y en la línea de Bancolombia dicen que soporte empieza a laborar desde las 8 am, por lo tanto, nadie responde hasta las 8 am. Yo necesito usar mi dinero ya, no después de las 8 am, pero la cuota de manejo sí la descontaron puntual y sin errores.”

Por su parte, Bancolombia respondió que se trata de una falla y dio parte de tranquilidad a los cientos de usuarios con el mensaje: “Tu dinero y tus datos están seguros con nosotros”. La entidad explicó que una de las principales consecuencias de esta falla es la no visualización de los saldos correctos y aseguró estar resolviendo el problema.

“En estos momentos es posible que no puedas ver tus saldos por algunos de nuestros canales, discúlpanos, lo estamos resolviendo”, respondió la entidad bancaria a las decenas de reclamos. Además, afirmó que están validando el inconveniente y que informarán cuando ya esté solucionado. “Les ofrecemos excusas”, concluyó la entidad bancaria.