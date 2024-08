Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respondió a amenazas del Clan del Golfo: “No me inquieta lo que dicen esos bandidos”

A través de su cuenta de X, el mandatario antioqueño respondió con contundencia luego de saberse que el Clan del Golfo lo considera enemigo - crédito @AndresJRendonC/X

En la mañana del 14 de agosto, Caracol Radio informó que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue señalado en un panfleto del Clan del Golfo, como un obstáculo para los objetivos del grupo criminal en las negociaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Frente a esta situación, en su cuenta de X Rendón respondió con una postura crítica y firme hacia la organización armada y la política gubernamental.

El panfleto del Clan del Golfo acusa directamente a Rendón de oponerse al proceso de paz que desean emprender. Este grupo, reconocido por su control sobre actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal, ha sido una entidad violenta en regiones de Antioquia como el Nordeste, Bajo Cauca y Urabá.

Ante estas acusaciones, Rendón manifestó en su video: “No me inquieta lo que dicen esos bandidos. Ser gobernador de Antioquia, el cargo que me honra, es estar del lado de los antioqueños trabajadores, los que le ponen el pecho al sol todos los días y no con los enemigos del departamento y del país”. Habló de su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Antioquia y de su rechazo absoluto a cualquier tipo de pacto con grupos criminales.

Además de desestimar las amenazas del Clan del Golfo, Rendón criticó fuertemente la política de paz total promovida por el Gobierno Petro. Expresó que el trato “generoso” del Gobierno hacia las estructuras criminales es inaceptable. “Lo que sí me cuestiona es el trato generoso, con rosas y zanahoria, que le sigue dando el Gobierno Nacional a muchas estructuras criminales que posan de insurgentes o de contra insurgentes”.

Añadió que es a “los ciudadanos a quienes les tocan las espinas, las espinas del reclutamiento, la extorsión, del desplazamiento, de los homicidios, de las mamás que luchan por sacar de las adicciones a sus hijos ante una oferta desbordada de microtráfico que alimenta la renta de esos grupos criminales, tan solo hay que ir algunos pueblos de Antioquia”

Asimismo, Rendón señaló que debido a la paz total, en Antioquia no se puede actuar contra ninguna entidad como el ELN, el Estado Mayor Central y, ahora, el Clan del Golfo. Reiteró su postura crítica contra los acercamientos del Gobierno con estos grupos armados, argumentando que utilizan las negociaciones de paz como una fachada para mantener y expandir sus actividades ilegales.

Cuál fue la amenaza

Andrés Julián Rendón fue incluido en un panfleto, aparentemente genuino, del Clan del Golfo, donde se le acusa de ser enemigo del proceso de paz que esta organización criminal busca entablar con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según Caracol Radio, la inclusión de Rendón en el panfleto del Clan del Golfo representa un desafío más para su administración, que continúa enfrentándose a estas estructuras ilícitas y tratando de mantener el orden y la seguridad en Antioquia.

El anuncio del proceso de negociación

El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en las negociaciones con grupos armados, al iniciar un proceso de diálogo con el Clan del Golfo, también conocido como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Este grupo armado ha sido uno de los más fuertes y enraizados en el crimen en varias regiones del país.

El objetivo principal de esta negociación es lograr el desmantelamiento del Clan del Golfo y su transición hacia el Estado de derecho, lo cual implicaría que sus miembros depongan las armas y se sometan a la justicia. Para esto, se ha creado un “espacio de conversación sociojurídico”, una modalidad de diálogo que busca integrar aspectos sociales y jurídicos para facilitar el sometimiento de estas estructuras criminales.

Una de las propuestas en la mesa es el levantamiento de órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo, siempre y cuando demuestren un compromiso real con el desmantelamiento y la transición hacia la legalidad. Sin embargo, se ha generado controversia, ya que el abogado del grupo, Ricardo Giraldo, ha declarado que el Clan del Golfo no está dispuesto a dejar las armas bajo un sometimiento tradicional a la justicia, ni a aceptar cárcel o extradición.

Las críticas no han tardado en aparecer. Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, uno de los departamentos más afectados por el accionar de dicho grupo, ha criticado duramente la negociación, argumentando que legitima a los grupos criminales y debilita la autoridad del Estado.

Muchos analistas y expertos en seguridad destacan la incertidumbre que prevalece en torno a si este proceso será verdaderamente una negociación de paz o simplemente un sometimiento a la justicia. La falta de claridad en los términos y condiciones ha generado escepticismo tanto en la opinión pública como entre los especialistas en la materia.