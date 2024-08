Marcela Gallego hizo dura confesión sobre su eliminación en ‘MasterChef Celebrity’

La actriz prefirió ir a cine y no dudó en agradecer a sus seguidores, compañeros y jueces la oportunidad que le dieron para formar parte del proyecto - crédito @marcelagallego70/Instagram

Marcela Gallego se convirtió en una nueva eliminada de la competencia de cocina de MasterChef Celebrity que se desarrolló en exteriores en Villavicencio. La actriz que es recordada por su participación en producciones como El man es Germán y Las noches de Luciana, fue la segunda mujer eliminada en lo que va de desarrollo del programa del Canal RCN.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 600.000 seguidores, no logró cumplir a la perfección las indicaciones entregadas por Jorge Rausch, Adrià Marina y Nicolás de Zubiría, lo que le costó su salida en el capítulo 47 de esta temporada. Gallego debió preparar junto a Cony Camelo, Roberto Cano, Jacko y Paola Rey, algunos amasijos de la región que fueron calificados por los dueños del pin de inmunidad.

Después de que se llevó a cabo la competencia de eliminación, Gallego decidió compartir con sus seguidores una importante confesión sobre su proceso en MasterChef Celebrity. De acuerdo con la actriz que dio vida a Doña Grace en El man es Germán, no fue capaz de ver el capítulo, pues tenía sentimientos encontrados de este duelo en las cocinas del programa.

Según reveló la actriz, decidió irse para cine a ver una película mientras se llevaba a cabo la transmisión del programa, agregando que le pareció muy bonito haber terminado su ciclo en el reality en una ciudad como Villavicencio.

“Tengo que decirles que para mí fue muy bonito salir en Villavicencio, en una ciudad tan bonita. (...) Mucha gratitud con mis compañeros, con los chefs, con Claudia y con ustedes. (...) Muchísimas gracias por esa fe y por ese apoyo recibido”, fueron las primeras palabras que dedicó la actriz de 52 años.

Después de agradecer a sus compañeros, los chefs y a sus fans, aseguró que ingresó sin saber nada de cocina, pero salió con nuevas herramientas para ponerlas en práctica en su cocina: “Les tengo que decir que entré sin casi saber cocinar y salí sabiendo cosas, entendiendo el arte de la cocina, entendiendo conceptos abstractos más allá de la técnica”, concluyó Gallego.

Las reacciones no tardaron en aparecer y para sus seguidores, fue una injusticia la salida de la actriz de la competencia, ya que había conseguido un avance significativo en sus preparaciones. Algunos de los más destacados son: “Qué injusticia, no merecía quedar eliminada”; “una de las salidas que más me ha dolido y la de Mafe”; “vamos a extrañar a Marcela, la única que no temía decirles las cosas a sus compañeros cuando no le gustaba algo”, entre otros.

Los secretos que no se ven al aire

Marcela Gallego compartió detalles de su participación en MasterChef Celebrity en una reciente conversación con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa. Según dijo la actriz, al interior de la cocina es “un gimnasio emocional”, haciendo referencia a la montaña rusa de emociones que tiene cada uno durante la competencia.

“Lo que la gente no sabe es que esto se graba en vivo, el tiempo que nos dan para las preparaciones es el tiempo real en el que hacemos todo, no hay espacio para equivocarse, y si cometemos errores no se puede cortar y repetir, como se hace normalmente en un rodaje, aquí todo es a mil”, comenzó contando la actriz que lleva 38 años en la pantalla chica.

Lo más difícil para Gallego, además de la exigencia física por las largas jornadas de rodaje y el reto de las preparaciones, fue enfrentarse a los cambios emocionales.