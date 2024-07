Yina Calderón ‘le tiró' a Daiky Gamboa: lo acusó de robar a una reconocida influenciadora

La empresaria afirmó que el paisa y amigo de Karol G robó a La Jesuu - crédito @rechismes/Instagram

A mediados de mayo de 2024, las redes sociales se revolucionaron con las declaraciones de una reconocida creadora de contenido conocida como La Jesuu. De acuerdo con las declaraciones de la influencer, su novio le habría robado una fuerte suma de dinero, que estaba intentando recuperar.

Valentina, nombre de pila de la influenciadora, entregó unas declaraciones, en conversación con el programa Lo sé todo, sobre este difícil episodio que tuvo que atravesar perdiendo más de 1.500 millones de pesos. “Estoy saliendo de un proceso, donde tuve una pérdida de $1.550 millones. Me puse como a invertir en pareja sentimental, y pues tuve esa pérdida, que gracias a Dios la estamos recuperando”.

Yina Calderón se fue lanza en ristre en contra de Daiky Gamboa, al señalarlo de haber robado a La Jesuu - crédito @lajesuuj/Instagram

Recientemente, Yina Calderón realizó una transmisión a través de una plataforma de streaming en la que tuvo como invitada a la empresaria Epa Colombia. Allí, las dos figuras del entretenimiento digital conversaron sobre diferentes temas que tenían guardados y surgió el mal momento que atravesó La Jesuu con su expareja.

Tiempo después de que terminaran la interacción con sus seguidores, Calderón entregó nuevas declaraciones sobre la conversación en la que mencionaron el robo a la vallecaucana. De acuerdo con lo expuesto por la empresaria de fajas, a la persona a la que se refirieron en el live era nada más y nada menos que Daiky Gamboa, el mejor amigo de Karol G.

“Epa nos cuenta que quien robó a La Jesuu no fue su exnovio, no fueron sus amigos, sino que fue presuntamente Daiky Gamboa, el amigo de una cantante de reguetón muy famosa”, expresó inicialmente. En esta misma publicación, Calderón aseguró que lo que haga el también creador de contenido y DJ nada tiene que ver con la estrecha relación que tiene con la Bichota.

Daiky Gamboa ha logrado un mayor reconocimiento gracias a su amistad con Karol G - crédito @DaikyGamboa/Instagram

Y agregó: “La Epa lo que le dice a La Jesuu es m*rica frentié y yo se los aseguro que no creo que la Epa se ponga a decir ese tipo de cosas tan graves sin tener pruebas y que de pronto la puedan demandar”, afirmando que la empresaria de keratinas tendría en su poder “audios, videos, de todo”.

Finalmente, aseguró que no tiene nada en contra del antioqueño, pero no terminó sus declaraciones sin antes afirmar que “es un vividor” e incluso, incitó a la creadora de contenido –La Jesuu– a que hable sin temor a lo que pueda ocurrir.

En vista de las declaraciones de la huilense, los comentarios no tardaron en aparecer en redes sociales, entre los cuales destacan: “Por favor, esperemos a que Daiky aparezca y la peine”; “lo único que haces es coger fama por hablar mal de los demás”; “ella parece que viviera con una rabia interna criticando a todo el mundo, no puede quedarse callada”; “no le creo es, pero nada”, entre otros.

Cómo se enteró ‘La Jesuu’ del millonario robo

La Jesuu, influenciadora y empresaria colombiana, reveló que le habían robado 1.500 millones de pesos - crédito @lajesuu/Instagram

Según su testimonio, esa persona era alguien de su confianza, pero la engañó con algunos negocios que terminaron siendo un fraude y ella creyó porque estaba enamorada, pues durante un tiempo vio que había dinero perdido, pero decidió hacer caso omiso.

Pero el rumbo de esa historia cambió hasta que un empleado de confianza le hizo un comentario, con el que empezó a dudar sobre lo que estaba pasando.

“El trabajador estaba terminando de hacer unas obras que le había pedido, y me hizo un comentario como en broma, yo pensé que era jodiendo, pero me quedó como sonando. Cuando fui a corroborar la información, fue que me estrellé. [..] Yo todo el tiempo estuve con el enemigo al lado”, aseguró la creadora de contenido.