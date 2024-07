Pipe Bueno revela el problema de comunicación con Luisa Fernanda W: “A mí me tiene que responder”

Pipe Bueno explicó cómo la falta de respuesta de Luisa Fernanda W a mensajes importantes puede llevar a interpretaciones erróneas - crédito @joseluengotop / X

El cantante Pipe Bueno compartió nuevos detalles sobre su relación con la creadora de contenido Luisa Fernanda W y los preparativos de su boda. En una reciente entrevista, el artista caleño habló sobre los desafíos que enfrentan al decidir el lugar de su ceremonia, contemplando si será en Colombia o en México.

El compromiso de la pareja, anunciado en 2023 durante un viaje a Dubái, ha mantenido a sus seguidores expectantes. Desde entonces, los preparativos avanzan con miras a una boda que se celebrará, al parecer, entre enero y febrero de 2025, aunque la fecha oficial no ha sido anunciada por la pareja de celebridades.

Uno de los principales dilemas que enfrentan es la elección del lugar para la boda, confesó el actor en la entrevista. El dilema radica en que Pipe Bueno divide su tiempo entre Colombia y México, donde se encuentra trabajando en proyectos profesionales. Esta situación ha complicado la organización de la ceremonia, ya que aún no han decidido en qué país realizarla. Ante esta incertidumbre, un periodista sugirió la posibilidad de llevar a cabo dos bodas, una en cada nación, lo que Bueno no descartó completamente.

La pareja de famosos aún no ha anunciado la fecha ni el lugar donde se llevará a cabo la celebración de su matrimonio - crédito @LuisaFernandaW / Instagram

“En este momento uno de los dolores de cabeza que tenemos y creo que hasta son buenos que claro si estamos viviendo acá como que, uy, pero Colombia entonces hasta de pronto puede ser muy buena respuesta la tuya, tocará hacer una acá y otra allá”, comentó, refiriéndose a la posibilidad de realizar ceremonias en ambos países.

Es de mencionar que, en días pasados, Luisa Fernanda W dio a conocer algunos aspectos hasta ahora desconocidos sobre el avance de la organización del evento. Uno de los aspectos más relevantes revelados por Luisa es que la boda se celebrará bajo el rito católico. Además, expresó su preferencia por realizar la ceremonia en lugares con clima cálido y en destinos paradisiacos, lo cual sugiere que el enlace podría tener lugar en una ciudad costera como Cartagena. En sus propias palabras, Luisa mencionó: “Me encantan las bodas en clima caliente y las bodas destino, que uno pueda ir y disfrutar de una pista paradisiaca”.

La razón por la que Pipe Bueno regaña a Luisa Fernanda W

En otro momento de la entrevista, el cantante y compositor de 32 años habló sobre la comunicación con la empresaria antioqueña. El intérprete de Una pregunta mencionó que, aunque es su pareja y se comunican a diario, a veces ha tenido que llamarle la atención por no responder a mensajes importantes.

“¿A ti si te responde?”, cuestionó el entrevistador, a lo que Pipe respondió: “A mí me tiene que responder (risas) pues obviamente soy su pareja y conmigo habla todos los días, pero es un problema que tiene, será no sé, sí le cuesta, o sea, creo que sabes qué pasa, que está muy conectada ella, está haciendo el día a día, a sus hijos y entonces en todas las tareas como que ingresa a hablar con quien ella le interesa o necesita hablar y lo otro lo va dejando en un segundo plano”, mencionó en charla.

El artista mencionó la necesidad de una comunicación efectiva para evitar malentendidos en la pareja, haciendo referencia a un ejemplo con Barack Obama - crédito @luisafernandaw / Instagram

Asimismo, Pipe Bueno destacó la importancia de mantener una buena comunicación para evitar malentendidos, señalando que la falta de respuesta puede llevar a interpretaciones erróneas. Por último, el cantante bromeó diciendo que incluso si alguien tan importante como Barack Obama le enviara un mensaje a Luisa Fernanda y ella no respondiera, no sería personal. “Yo la he regañado mucho porque a veces hay que contestar porque la gente lo malinterpreta. Ella la puede un día buscar Barack Obama y de casualidad ella no revisó en el Instagram para haber respondido ese mensaje no importa quién, no es personal”.