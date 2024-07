“El salado no tiene día libre”: joven que se mudó a Bogotá denunció que los ladrones se hacen pasar por limosneros en los buses

La banda actuaría en grupos de a cuatro, tras dar un recorrido por el bus - crédito @lauravanessabz / TikTok

Una nueva modalidad de robo en el sistema masivo de transporte de Bogotá habría sido descubierta por Laura Vanesaa Benavidez, tras mudarse a Bogotá. O al menos así lo habría dado a conocer en sus redes sociales, al salvarse de un intento de robo armado cuando salió de su trabajo.

“El ambiente está pesado en Bogotá y, definitivamente, el salado no tiene día libre, si no es una cosa, es la otra. Cuando salía del trabajo agarré el Transmilenio en la estación donde suelo tomarlo, pero es una de las peores acá en Bogotá, el peor sector”, recordó en un video compartido a través de su perfil en la plataforma TikTok en el que pidió “tips para enfrentar la vida bogotana”.

Mientras esperaba a que su ruta pasara vio un grupo de cuatro personas que actuaban de manera sospechosa y sintió “un palpito, una cosa como rara. Eran dos pelados y dos peladas, pero a mí se me hizo raro que ellos estaban juntos y, de un momento a otro, una de las viejas se fue para el fondo y luego de dos paradas regresó para señalarles a otros pasajeros”.

Entendiendo que “tramaban algo” Laura se “puso pilas” y trató de seguirlas con la mirada, con todo y que recorrieron el bus durante un buen rato.

“Yo me quedé en mi lugar, no saqué teléfono ni nada, simplemente tenía los audífonos y una de las peladas se me paró en frente y me preguntó: Veci, ¿no tienes una monedita que me regales? Tenía la mano metida en el bolsillo y me mostró un puñal. En ese momento vi mi vida pasar frente a mis ojos”.

A pesar del susto, le contestó que no, pero la joven insistió y volvió a pedirle dinero. Entonces, Laura Vanessa se quedó mirando fijamente a un militar que iba como pasajero y, sin dudarlo, él se acercó para preguntarle si todo estaba yendo bien.

“Yo no emití ningún sonido, yo no dije nada, yo estaba fría, yo quedé helada y pensé: me mataron. Pero el militar me agarró y me llevó para adelante y yo digo que ese fue un ángel que me pusieron para protegerme porque, literalmente, me iban a robar”, insistió, al exponer su caso.

¿Qué hacer si es víctima del hurto a celulares?: Responde el Ministerio de Justicia

1. Debe acudir a su operador móvil para reportar la pérdida o robo del celular, podrá hacerlo por vía telefónica a través de las líneas de atención al cliente de cada empresa o de manera presencial en los centros de atención, una vez se comunique solicite el bloqueo del aparato y la suspensión de la línea telefónica.

2. Una vez realizado el reporte ante su operador celular, debe presentar denuncia, esto lo podrá hacer a través de la página web de la Policía Nacional, allí se suministraran los datos personales y se describirá de forma breve cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos.

3. La Policía Nacional validará la información de su denuncia, y remitirá a la Fiscalía General de la Nación, para que inicien la investigación pertinente, esta entidad enviará un certificado al correo electrónico proporcionado por el afectado, en donde se confirma que la denuncia está siendo atendida y se le entregará un número de seguimiento o realice directamente su denuncia en línea.

Tenga en cuenta...

• De no contar con internet para acceder a la página de la Policía Nacional, usted podrá acudir ante el cuadrante de la Policía Nacional de su barrio. Así mismo, podrá acudir de manera presencial a la Fiscalía General de la Nación, la cual recibe denuncias en los diferentes centros de atención, como son: Unidades de Reacción Inmediata – U.R.I, Salas de Atención al Usuario –S.A.U-, y las Casas de Justicia.

• Es recomendable que usted conozca el IMEI o número de identificación de su celular, pues la Policía Nacional cuenta con una herramienta que le permite averiguar si su celular fue recuperado, para lo cual deberá ingresar el número IMEI. Para esto podrá marcar al *#06# a través de un teléfono móvil o llamar a su operador solicitando su número IMEI, podrá verificar su reporte.