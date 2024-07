‘Masterchef Celebrity 2024′: sigue la “alta cocina” y los participantes afrontan una dura prueba por equipos

Una nueva por equipos se tomó el reality de cocina, en la que no faltaron las tensiones - crédito Canal RCN

17 participantes siguen en competencia en Masterchef Celebrity tras la salida de Ricardo Henao. De arranque, la presentadora Claudia Bahamón anunció que habría una prueba por equipos. Cada uno de los participantes tomaría una ficha de la que saldría un número con el cual se determinaría cómo se distribuirían los famosos. En total serían tres los equipos.

Acto seguido se eligieron los capitanes de cada equipo, Carolina Cuervo (equipo azul), Jacko (equipo verde) y Roberto Cano (equipo rojo). Luego, el jurado explicó que tendrían que preparar un menú completo para cada miembro del jurado, con entrada, plato fuerte y postre con arroz. Dispusieron de 60 minutos y la despensa a su entera disposición, pero los participantes recibieron la advertencia de que querían ver preparaciones de “alta cocina”, nada corriente.

Los equipos quedaron divididos de la siguiente manera:

Azul: Carolina Cuervo, Vicky Berrio, Paola Rey, Nina Caicedo y Dominica Duque.

Verde: Jacko, Victor Mallarino, Martina La Peligrosa, Ilenia Antonini, Franko Bonilla y Marcela Gallego.

Rojo: Roberto Cano, Juan Pablo Llano, Maria Fernanda Yepes, Conny Camelo, Caterine Ibarguen, Alejandro Estrada.

El jurado dio a conocer unas singulares condiciones para la prueba por equipos, que serán decisivas para determinar al ganador - crédito Masterchef Celebrity

Otra condición significativa es que no recibirían la visita habitual del jurado. En su lugar, podrían pedir la ayuda del jurado una sola vez, pero con la condición de que deberían sacrificar dos miembros del equipo por cinco minutos, mientras oprimían un botón. Los ganadores tendrían el beneficio de que, en la próxima prueba individual, dispondrían de los 60 minutos habituales para su preparación, el segundo tendría 45 minutos disponibles, y el equipo perdedor se quedaría en 30 minutos.

Aunque no faltaron momentos de diversión como Claudia Bahamón manchando con tinta a Juan Pablo Llano y Alejandro Estrada mientras se encontraban en la despensa, tampoco faltó la tensión. En el equipo rojo, Caterine Ibargüen y Roberto Cano, debido a que no había acuerdo en la preparación de las tres porciones de arroz. A la hora del postre también hubo cierto conflicto entre Conny y Maria Fernanda, porque no tenían tan clara la preparación.

Además, Marcela Gallego se sintió decepcionada de que no le prestaran atención en el equipo verde, y aunque el equipo azul trabajaba más coordinado, Carolina Cuervo admitía no sentirse segura de ser la capitana.

Caterine Ibargüen y Roberto Cano protagonizaron tensiones durante la prueba por equipos - crédito Canal RCN

El equipo azul fue el único en llamar a su jurado, que en su caso fue Jorge Rausch. El chef les ayudó a apuntalar los platos que ya estaban en su fase final. El equipo rojo evidenció problemas con el postre y María Fernanda afirmó sentirse “idiota” al no estar aportando en la cocina. Para complicar las cosas, Roberto optó por no pedir la ayuda de Adriá sintiendo que estaban demasiado cortos de tiempo para eso, algo con lo que María Fernanda no estuvo de acuerdo. Algo similar sucedió con el equipo verde, que comenzó a quedarse corto de tiempo porque no tenía listo el arroz para las preparaciones. Por ese motivo, tampoco llamaron a su jurado, Nicolás de Zubiria.

Tras concluir los 60 minutos, el equipo azul presentó su menú primero. Carolina mostró un bocado de arroz y atún en la entrada, seguida del plato fuerte de arroz frito, langostinos, ajonjolí y champiñones, y un postre de arroz molido acompañado de salsa de mora y cardamomo. El jurado valoró positivamente la entrada, consideró que le faltó más riesgo al plato fuerte más allá del gusto, y el postre fue más cuestionado por su tamaño y por usar demasiado cardamomo.

