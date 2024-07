Gustavo Petro afirmó que Bogotá podría estar en las ciudades más desiguales del mundo: “Lo vemos”

Presidente Petro se refirió a la desigualdad en Bogotá - crédito Presidencia/Youtube

El viernes 19 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, participó en el primer Encuentro de Economía Popular y Solidaria Talante, que se realiza en Corferias (Bogotá), donde aprovechó para referirse a la situación de desigualdad en Bogotá, que marcó, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el mayor índice en el país.

Durante su intervención, el primer mandatario afirmó que los bogotanos y residentes en la ciudad deberían “sentir vergüenza” ante el panorama desigual, pues afirmó que en la ciudad existen unas zonas muy “ricas”, en contraste con otros sectores de pobreza extrema.

Gustavo Petro afirmó sentirse "avergonzado por desigualdad en Bogotá - crédito Rodrigo Sura/EFE

“La desigualdad territorial, porque hay unas zonas tan ricas, incluso al interior de una ciudad misma, Bogotá, por ejemplo, que me temo eso hay que confrontarlo un poco con los números, que siendo la sociedad colombiana la más desigual del mundo, ha resultado que Bogotá es la ciudad más desigual de Colombia”, afirmó el jefe de Estado.

Por estos motivos, no escatimó comentarios y sentenció que la ciudad podría liderar la lista de las más desiguales del mundo. “Luego, estamos en una situación que nos debería avergonzar a quienes vivimos en esta ciudad. Yo desde hace muchísimo tiempo, desde 1989, pero también viví 10 años de niño, desde que me trajeron en brazos hasta mis 10 años, porque entonces puede ser – aquí ya no me atrevo a afirmarlo porque no tengo los números, los listados – que la ciudad de Bogotá sea la más desigual del mundo, lo vemos”, complementó en sus declaraciones.

El presidente indicó que anteriormente acostumbraba a “caminar la ciudad”, por lo que notaba la enorme diferencia entre el norte y el sur, principalmente: “(...) hasta en una localidad. Solo es caminar de Castilla y llegar al río Bogotá y uno encuentra las desigualdades como quien va talando los anillos de un árbol, porque la ciudad de Bogotá, entre otras, es como los anillos de un árbol, arquitectónicamente los anillos siguen nuestras violencias”, sostuvo.

Bogotá presentó el mayor puntaje de desigualdad en el país durante 2023 - crédito Idpc

Sus palabras hacen eco al reciente informe del Dane, que indica que Bogotá presentó uno de los mayores índices de desigualdad del país durante 2023 con 0,530 puntos, de acuerdo con el coeficiente de Gini, que hace la medición. A la capital le sigue Cartagena, con 0,526; y Riohacha, con 0,526 puntos. Por su parte, Pereira se ubicó entre las ciudades con menor puntaje, con 0,447; Cúcuta, con 0,458; y Manizales, con 0,460 puntos.

A nivel país, el índice se ubicó en 0,546 puntos, representando tres años consecutivos de descenso. Además, se halló que las zonas urbanas presentan el coeficiente más alto en esta materia, con 0,528 puntos; mientras que las rurales se ubicaron en 0,477 puntos.

Presidente Petro aseguró que puede acabar con la pobreza en Colombia si se elige nuevamente un Gobierno de izquierda

Durante su discurso en el mismo evento, el presidente Gustavo Petro indicó que se propone eliminar la pobreza en el país en un plazo de cinco años, siempre y cuando se elija un gobierno que de continuidad a su proyecto político en las próximas elecciones de 2026.

Petro mencionó que un 16% de la población pobre ha dejado de ser pobre bajo su administración. “Si seguimos ese camino en cinco años no habría pobreza”, anotó el primer mandatario, destacando la necesidad de implementar políticas consistentes a largo plazo, y no como lo que, a su criterio, sucedió en Bogotá cuando tras cumplirse su periodo como alcalde de Bogotá fue elegido Enrique Peñalosa.

Presidente afirmó que puede acabar con la pobreza en Colombia - Presidencia/Youtube

“No como me pasó en Bogotá, que después de Bogotá Humana eligieron a Peñalosa y acabó hasta con el nido de la perra. Ahí están todavía viendo cómo dicen que están haciendo el metro desde el año 2014 hasta la fecha, casi 10 años mamándole gallo. Ya estuviera hecho si la ciudadanía bogotana hubiera fortalecido el proyecto político que estaba detrás de un metro subterráneo”, añadió el jefe de Estado.