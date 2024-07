Aumento en la ocupación UCI en Bogotá genera alarma: 86% de las camas está llena por pico respiratorio

La ocupación de camas UCI en Bogotá alcanza el 86% debido a un incremento en enfermedades respiratorias - crédito Luis Eduardo Noriega A/EFE

Las autoridades de salud de Bogotá reportaron una alarmante ocupación del 86% en las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), debido a un incremento de enfermedades respiratorias en la capital.

La Secretaría de Salud de Bogotá informó el miércoles 17 de julio que, de las 1.139 camas disponibles, 980 están actualmente en uso, y 25 de estas corresponden a pacientes con covid-19. Este significativo aumento refleja una continua amenaza de patologías respiratorias en la capital colombiana.

Para mitigar este impacto, la Secretaría de Salud implementó nuevas estrategias de vacunación. Estas medidas incluyen la apertura de más de 200 puntos de vacunación tanto públicos como privados, con la finalidad de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a las vacunas necesarias.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, resaltó la importancia de aumentar la cobertura de vacunación, especialmente entre niños, niñas y adolescentes, como una medida preventiva esencial.

La primera dama de Bogotá, Carolina Deik, destacó la puesta en marcha de la tercera jornada de vacunación, cuyo objetivo es inmunizar a más de 8,000 menores, incluyendo 6,500 niños menores de un año. Según informó, “se ha puesto especial énfasis en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), cuya cobertura aún necesita ser fortalecida”.

Además, Deik anunció la ampliación del rango etario para la vacunación contra el VPH, que ahora incluirá a niños de 10 a 14 años. Esta decisión responde a la necesidad de prevenir el cáncer de cuello uterino y otros cánceres asociados al VPH, protegiendo la salud de la población juvenil. En sus palabras, “esta medida es crucial para salvaguardar la salud de nuestros jóvenes”.

La Secretaría de Educación también reiteró su compromiso de garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva de menores y jóvenes mediante la integración de la vacunación en su agenda de salud pública. Según la secretaria de Educación, este esfuerzo conjunto se enmarca en la iniciativa global de revitalizar la inmunización como un bien público para la salud universal, promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El secretario de Salud, Gerson Bermont, enfatizó que “Debemos incrementar la cobertura de vacunación para reducir el impacto de estas enfermedades en nuestra población joven”. Así mismo, se han destinado amplios recursos para difundir la importancia de las vacunas y asegurar su disponibilidad en toda la ciudad.

Con estas acciones, Bogotá reafirmó su compromiso con la salud y el bienestar de sus ciudadanos, buscando reducir la presión sobre el sistema de salud y prevenir futuras crisis sanitarias. La secretaria de Salud destacó que la ocupación actual de camas UCI ha aumentado respecto a meses anteriores, reflejando una persistente amenaza de enfermedades respiratorias en la capital.

La estrategia contempla no solo aumentar la inmunización contra enfermedades respiratorias sino también abarcar otras vacunas esenciales. Según datos de la secretaría de Salud, la mayor parte del aumento en la ocupación de las UCI se debe a enfermedades respiratorias, lo que pone de relieve la importancia de estas campañas de vacunación.

Finalmente, las autoridades han enfatizado la relevancia de la colaboración ciudadana para que las campañas de vacunación tengan éxito, instando a los padres a llevar a sus hijos a vacunar. La secretaria de Salud asegura que “la vacunación es la medida más efectiva para protegernos de enfermedades graves”, concluyó el secretario Gerson Bermont.

Cómo prevenir enfermedades respiratorias agudas en la temporada de lluvias en Colombia

La temporada de lluvias en Colombia ha generado un aumento significativo en los casos de Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), lo que conlleva a las autoridades de salud a emitir una serie de recomendaciones para prevenir y tratar estas patologías comunes en esta época del año.

Entre las enfermedades más comunes durante estos periodos se encuentran faringitis, otitis, sinusitis, amigdalitis, bronquitis, bronquiolitis y neumonía. Los síntomas generales incluyen fiebre, tos, congestión nasal y malestar general.

En niños menores de cinco años se deben vigilar señales como aumento en la frecuencia respiratoria, hundimiento de costillas al respirar, ruidos extraños al respirar, falta de apetito y vómitos, fiebre superior a 38.5 grados centígrados, decaimiento y somnolencia, así como ataques o convulsiones.

Para los niños en edad escolar, adolescentes y adultos, los signos de alarma incluyen asfixia o dificultad para respirar, dolor en el pecho al respirar o toser, cansancio excesivo, fiebre alta por más de dos días y expectoración purulenta o con sangre.

Por ese motivo, las autoridades de salud enfatizan en la importancia de fortalecer las medidas de prevención. Entre las recomendaciones para la comunidad están el lavado frecuente de manos, evitar saludos de mano o beso y no frotarse los ojos.

Para quienes ya presentan síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA), se recomienda cubrirse la boca al toser o estornudar, usar toallas de papel para las secreciones, lavarse las manos después de contacto con secreciones, usar mascarilla y evitar espacios reducidos con mucha gente.

El tratamiento para las enfermedades respiratorias abarca desde la administración de acetaminofén para el dolor y fiebre, hasta el reposo y la ingesta abundante de líquidos, especialmente en niños. Es vital no fumar ni exponerse al humo, evitar el uso de aspirina en menores de 18 años y no utilizar medicamentos no prescritos por un médico. Del mismo modo, las autoridades recomiendan a estar atentos a cualquier síntoma grave que pueda requerir atención médica inmediata.