Jorge Rausch explicó cuál es la compleja enfermedad que padece y cómo la mantiene controlada

Jorge Rausch confesó si padece de una complicada enfermedad - crédito @jorge.rausch/Instagram

Jorge Rausch es un chef reconocido por su participación como juez en el programa de televisión MasterChef Colombia, donde ha ganado popularidad por su estricto criterio y conocimiento culinario. También ha publicado varios libros de cocina que reflejan su trayectoria y filosofía gastronómica.

Ahora, en esta nueva versión con celebridades del programa de cocina, el chef repite su puesto como jurado junto con Nicolás de Zubiría y ahora con la nueva jurado mexicana Adria Marina, quienes son los responsables de juzgar a los famosos en la versión más reciente del show.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Jorge se ha ganado el respeto de los fanáticos del show y el respeto de los cocineros que han pasado por el programa, lo que le ha hecho ganar respeto y popularidad en redes sociales, en donde ya supera más del millón de seguidores.

En sus redes sociales, el chef comparte parte de su vida personal, su relación con su pareja, su rutina de ejercicio y recetas que le piden sus fans. Fue gracias a la interacción que él mantiene con ellos que varios internautas notaron que el famoso chef ha tenido problemas de salud.

Rausch preocupó a sus seguidores cuando compartió por medio de su cuenta de Instagram una foto en la que se le ve un medidor de glucosa en el brazo, lo que despertó dudas en cuanto a un posible diagnóstico de diabetes.

Jorge explicó que solo mantiene un control de la glucosa de su sangre - crédito @jorge.rausch / Instagram

En la foto, el chef estaba haciendo una dinámica con sus seguidores y le preguntaron por el aparato incrustado en su brazo: “Buena pregunta. No soy diabético, pero me gusta utilizar un medidor continuo de glucosa para entender cómo me afectan los alimentos, es un ejercicio bien interesante”.

Esta confesión se dio por una dinámica que estaba haciendo con sus seguidores en donde les dejó una caja de preguntas donde le preguntaron si era diabético.

Dentro de las preguntas, el chef respondió curiosidades sobre su estatura, talla de zapatos, plato favorito y sobre sus costumbres judías.

El chef también ha sido inspiración para muchos de sus seguidores que han iniciado una rutina fitness tal como él lo hizo hace poco. De la misma forma ha sido un ejemplo de cuidar la salud desde la alimentación.

Así funcionan los medidores de glucosa en la sangre

El portal Mayo Clinic asegura que los análisis de glucosa sanguínea son una parte importante del cuidado de la diabetes. Si la persona tiene diabetes, debe controlar los niveles de glucosa sanguínea puede ser una parte fundamental del bienestar. Esto ayuda a muchas personas con diabetes a controlar la afección y evitar problemas más graves de salud.

Hay varias maneras de controlar la glucosa sanguínea. Se puede usar un dispositivo que mide los niveles de glucosa durante el día y la noche que tiene un pequeño sensor. Se llama glucómetro continuo. También pueden ser medidos por uno mismo cuando sea necesario con un dispositivo electrónico portátil en el que se usa una pequeña gota de sangre.

Es fundamental que las personas con diabetes usen regularmente un glucómetro - Diabetes (Diario Médico Perú)

Es importante controlar la glucosa sanguínea

La revisión de la glucosa sanguínea brinda información útil para controlar la diabetes. Puede ayudar con lo siguiente:

Hacer un seguimiento del efecto de los medicamentos para la diabetes en los niveles de glucosa sanguínea.

Ajustar la dosis de los medicamentos para la diabetes con la orientación del equipo de tratamiento.

Averiguar si los niveles de glucosa sanguínea están altos o bajos De ser necesario, cambiar de tratamiento para controlar los niveles altos de glucosa sanguínea o consumir carbohidratos de acción rápida para tratar los niveles bajos.

Hacer un seguimiento del progreso hacia tus objetivos de tratamiento.

Aprender el efecto que tienen la alimentación y el ejercicio en los niveles de glucosa sanguínea.

Comprender el efecto que tienen otros factores, como una enfermedad o el estrés, en los niveles de glucosa sanguínea.