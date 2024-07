Así fue la presentación de Agmeth Escaf en la Fiscalía por caso Nicolás Petro: le preguntaron hasta por Verónica Alcocer

El congresista calificó como risible que el exdiputado lo haya mencionado en su interrogatorio - crédito agmethescaf - nicolaspetrob/Instagram

El caso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, volvió a dar un giro en la mañana de este miércoles 10 de julio, después de que se conociera la declaración jurada que el representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf dio al ente investigador.

De hecho, el congresista resultó vinculado después de la filtración de una de las declaraciones de Petro Burgos, en las que culpó a Escaf de ser el canalizador de recursos irregulares que supuestamente provenían de un empresario barranquillero.

Sin embargo, en la declaración que dio a conocer Caracol Radio en las últimas horas y que corresponde al 22 de septiembre de 2023, Escaf negó rotundamente dichas acusaciones ante la Fiscalía, asegurando que no manejó fondos durante la campaña y que no recibió ningún dinero. “Las gerencias fueron separadas. Mi gerencia la llevó mi exesposa porque es la única persona en la que yo confío planamente.(...) Nada que ver con la campaña de los demás, ni qué manejaban, ni qué hacían ni nada”, afirmó el congresista.

Sin embargo, también se conocieron detalles de encuentro que estuvo a cargo del fiscal Mario Burgos y en el que se habrían cometido algunas irregularidades, pues el funcionario citó de forma presencial al representante del Pacto Histórico a pesar de que los congresistas pueden rendir su testimonio por medio de certificación jurada y por escrito.

Incluso, expertos en derecho penal concluyen que las acciones del fiscal para requerir al representante pudieron constituirse como un abuso de poder, y más porque las investigaciones en los que se ven involucrados legisladores debe estar a cargo exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia.

Pero las irregularidades no se habrían acabado ahí. El fiscal Mario Burgos, según documentos y testimonios recogidos por Caracol Radio, habría convertido la declaración jurada en un interrogatorio. Este proceder ha generado críticas, pues algunos expertos consideran que Burgos estaba recabando información sin tener competencia para ello.

Incluso, uno de los temas que le fueron cuestionados a Escaf durante su declaración trató de las afirmaciones de Nicolás Petro, que mencionó que los fondos irregulares estaban destinados a la primera dama, Verónica Alcocer, para mover una “campaña paralela”.

La Fiscalía interrogó a Escaf sobre su conocimiento o participación en esa supuesta operación financiera. Escaf refutó tales acusaciones, diciendo: “Ella no hizo ninguna campaña porque ella no era ninguna candidata. Verónica en campaña solamente estuvo todo el tiempo al lado de Gustavo candidato. Ella no hizo ninguna campaña paralela de ninguna especie”, se le escucha decir en su declaración.

El 31 de octubre de 2023, Agmeth Escaf anunció en la red social X que la Corte Suprema de Justicia le había abierto una investigación a raíz de las acusaciones de Nicolás Petro, una acción que puso en ese momento en jaque a la política colombiana y la integridad del Pacto Histórico.

Sin embargo, Escaf ha mantenido su postura firme en todas sus declaraciones, negando cualquier implicación con fondos irregulares y acusando a Nicolás Petro de buscar un chivo expiatorio para desviar la atención.

Por parte, el fiscal Burgos elevó copias del expediente a la Corte Suprema el 4 de octubre de 2023, según explicó, porque estaba esperando información adicional que Nicolás Petro supuestamente proporcionaría. Este retraso ha levantado sospechas sobre la intencionalidad y la legalidad del procedimiento.

“En el interrogatorio del indiciado a Nicolás Petro del 2 de agosto de 2023, formuló preguntas por la información que Nicolás suministraría sobre las personas, que, dentro de sus competencias, aportaron dineros a la campaña presidencial”, señaló el fiscal a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.