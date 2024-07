¡Abróchese el casco!: esta es la multa que puede acarrear un motociclista por no portarlo correctamente

El Gobierno busca incrementar la seguridad vial con multas de $649.995 para motociclistas que no cumplen con la normativa - crédito iStock

El uso de casco es esencial para mejorar la seguridad vial en Colombia, según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que indican que, de los 17,5 millones de vehículos registrados, 10 millones son motocicletas. El elevado número de motos hacen que la correcta adopción de medidas de seguridad, como el uso de cascos, sea crucial para la prevención de accidentes y traumas severos.

Un informe del Runt muestra que las motocicletas representan el 60% del total de vehículos en el país, realzando la importancia del equipo de protección recomendado por las normas vigentes. Los cascos son particularmente eficaces en la minimización de lesiones graves en la cabeza resultantes de colisiones. La presencia de alto número de motocicletas en las vías colombianas resalta una urgente necesidad por incrementar la conciencia sobre la seguridad. De acuerdo con expertos, el casco es un punto vital en la reducción de siniestros en la vía, especialmente porque protege la cabeza ante impactos severos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por otra parte, es importante mencionar que el uso adecuado tanto del casco, como del chaleco reflectivo es obligatorio para conductores y acompañantes de motocicletas en Colombia, con base en lo establecido por la Ley 769 de 2022. La normativa busca reducir los siniestros viales y proteger la vida de los motociclistas en caso de accidentes. Pese a los avances en seguridad, las estadísticas siguen siendo críticas.

El uso incorrecto del casco en motociclistas conlleva severas multas en un esfuerzo por reducir la tasa de siniestros - crédito iStock

En mayo de 2024 se registró una disminución del 4% en el número de víctimas fatales en accidentes de motocicleta. No obstante, más de la mitad de estos siniestros (58%) involucraron colisiones con objetos fijos, según informes. Esto resalta la necesidad urgente de cumplir con la normativa de seguridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el uso adecuado del casco puede reducir en 40% el riesgo de muerte y en 70% la gravedad de las lesiones. La implementación de estas medidas es fundamental para aumentar la seguridad en las vías y minimizar las consecuencias de los accidentes de tránsito.

Por su parte, la Contraloría de Colombia reportó mediante un informe, un considerable incremento en siniestros viales en el país para el período 2022-2023, contabilizando más de 8.600 víctimas. Por tal motivo, la entidad recordó que el plan gubernamental busca reducir estas cifras de accidentalidad a la mitad en los próximos seis años, aunque las metas fijadas para 2026 aún parecen distantes. Para esos dos años, se esperaba una meta de 6.675 a 7.015, pero el registro la superó por 1.600.

¿De cuánto es la multa por no portar el casco adecuadamente?

No usar el casco, o usarlo sin que esté bien abrochado, o que no esté puesto de la manera correcta, acarrea una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Cada día de salario mínimo se valora en $43.333, por lo que la multa totaliza en $649.995. Es de acotar que esta sanción también aplica para casos donde el casco no cubra completamente la cabeza o la correa de cierre en la barbilla no esté asegurada.

Finalmente, mantener el casco y chaleco reflectivo aplica no solo a nivel normativo, también como una medida vital de seguridad. Las autoridades continúan trabajando en campañas de concienciación y control de tráfico para garantizar el cumplimiento de estas leyes y proteger a los usuarios de motocicletas en todas sus rutas.

La sanción económica busca proteger a los motociclistas y minimizar accidentes graves cubriendo también el uso de chaleco reflectivo - crédito iStock

Certificaciones de Cascos en Colombia

Los motociclistas deben asegurarse de que sus cascos cumplan con ciertas certificaciones obligatorias para garantizar su seguridad en las vías. La certificación ECE 2205, conocida internacionalmente, es empleada en competencias como Moto GP y AMA Pro de Superbikes. Esta norma, de origen europeo, asegura altos estándares de seguridad para los motociclistas.

De otro lado, la certificación DOT regula los cascos bajo los estándares de seguridad de los Estados Unidos. En el país, esta certificación también es válida, especialmente por la importación de productos que siguen estos lineamientos americanos. Por último, la certificación NTC 4533 es emitida a nivel nacional y es una de las más comunes. Esta norma local ofrece altos niveles de protección y exige que el etiquetado del casco incluya información como la talla, fecha de fabricación y país de origen.