William Molina, joven que enfrentó a Petro, considera salir del país ante amenazas de muerte: “Está en juego mi vida”

William Molina, consejero Nacional de Juventudes por el departamento de Santander, expuso una situación alarmante tras expresar sus críticas al Gobierno durante un encuentro con el presidente Gustavo Petro en Bogotá. En medio de una sesión conjunta del subsistema de participación juvenil el 15 de mayo, el joven confrontó al jefe de Estado, al criticar los discursos que consideraba “populistas”. Esta confrontación, según el activista, desencadenó una serie de actos de hostigamiento en su contra.

Según las palabras del joven de 19 años, los señalamientos que expresó al presidente durante esa reunión “no son personales”, sino que reflejan los intereses de la juventud en Colombia, puesto que lo hizo una vez había terminado la intervención del mandatario y en su discurso no dio respuestas a las solicitudes de los jóvenes.

“Yo vengo de Santander, uno de los departamentos donde he recibido apoyo, pero también crítica, y de eso se trata la democracia. Me he sentado con distintas fuerzas políticas porque la construcción debe ser conjunta para que pueda haber una democracia participativa verdaderamente”, sostuvo el joven durante el evento organizado por la vicepresidenta Francia Marquez.

La Coordinación Nacional de Jóvenes Verdes emitió un comunicado en el que rechaza cualquier acto que limite la diversidad de pensamiento y el respeto por la expresión política. De esta manera, la organización política hizo un llamado a la no invalidación de opiniones políticas por pertenecer a ciertas colectividades, subrayando el principio de libertad de pensamiento para debatir ideas.

“Es por esto que hacemos un llamado a raíz de las acciones realizadas en contra del joven William Molina, donde se invalidan sus opiniones políticas por pertenecer a esta colectividad. Como jóvenes verdes tenemos el principio de la Libertad del pensamiento para debatir las ideas y no acudir a los ataques personales, por eso rechazamos esas conductas y rodeamos a William como joven de nuestra colectividad. Esperamos que se le brinden las garantías para que pueda seguir participando en espacios de incidencia”, se lee en la declaración.

Por su parte, William Molina denunció públicamente que ha sido objeto de amenazas de muerte como consecuencia de su participación en el debate político. En una entrevista con la revista Semana, el joven declaró: “Está en juego mi vida, mi integridad como ser humano, como persona, como un colombiano más y como un joven líder de nuestro país”. Molina ya interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, donde presentó evidencia en forma de vídeos y mensajes por WhatsApp que recibió, en los que mencionan explícitamente su posible asesinato.

La gravedad de la situación llevó a Molina a considerar la posibilidad de solicitar asilo político en otro país para proteger su vida. En palabras del joven consejero para la revista en mención: “No puedo seguir poniendo mi vida en riesgo o en peligro porque no se sabe en qué momento pueda literalmente ser asesinado y pues, como hay frases que dicen, el cementerio está lleno de personas valientes. Entonces no quería verme inmerso en eso, pero sí estamos considerando la posibilidad”.

Ante esta situación, el consejero anunció su intención de presentar una solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar su seguridad.

En su reflexión sobre los riesgos de su participación política, Molina expresó su preocupación por la falta de acciones contundentes para abordar este tipo de amenazas. “Me parece un poco triste, angustiante ver que por tener diferentes posturas, y ni posturas, es tener una crítica constructiva en el marco de, pues, ver que no hay unas acciones tan contundentes”, declaró el joven consejero.

No obstante, William Molina también destacó la oportunidad de generar cambios significativos en el país a través de la participación política. “Han sido muchísimas las personas que han estado ahí, jóvenes que se sienten representados”, señaló, resaltando la importancia de continuar adelante a pesar de los desafíos.