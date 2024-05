Isabella Santiago reapareció y contó por qué está alejada de las redes: “Todavía me duele”

La actriz aseguró que no ha podido superar el hecho de que fuese expulsada de la competencia - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Han pasado cerca de dos semanas desde aquella noche del 4 de mayo de 2024, cuando Isabella Santiago fue notificada de su expulsión, después de haber quebrantado varias reglas de La casa de los famosos Colombia. El Jefe tomó la drástica decisión al ver a la protagonista de Lala’s Spa acosar a su compañero Miguel Melfi, haber intentado bajarle su ropa interior y agredir – con o sin intensión – a sus compañeros.

Las normas del formato de convivencia son claras, no agresiones físicas y actos de acoso, por lo que los tragos en la cabeza le jugaron una mala pasada a la venezolana. Tras su salida, son pocas las veces en las que Santiago se ha pronunciado en sus redes sociales, la más reciente ocurrió a mediados de mayo cuando abrió su corazón y aseguró sentir dolor por su expulsión de la casa estudio.

La actriz esta siendo fuertemente criticada por su comportamiento durante y después de la fiesta temática en La casa de los famosos - crédito captura de panta Canal RCN y ViX

La salida inminente de la actriz del reality generó opiniones divididas entre los internautas, pues algunos opinaron que la sanción fue exagerada – al igual que ocurrió con Nanis Ochoa – y otros estuvieron de acuerdo que su comportamiento fue inadecuado. Aunque estuvo como invitada en programas como Buen día, Colombia y realizó una transmisión en vivo junto a Mafe Walker, no ha sido mucho lo que ha revelado la actriz.

Recientemente, Isabella Santiago realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde acumula más de 300.000 seguidores y allí, aprovechó la oportunidad para contarle a la audiencia cómo se siente semanas después de su expulsión. Inicialmente, aseguró que necesita tiempo para ella poder procesar la información que ha recibido y los comentarios en redes.

“Sé que he estado un poco aislada, pero creo que necesito un poco de tiempo para mí también, he recibido tanta información, tantas cosas que me saturan, o sea, no les voy a negar que me llega un poco de ansiedad, de tristeza, de nostalgia, extraño la casa, extraño a los muchachos, el juego y a veces me pongo triste, sobre todo cuando estoy sola”, inició argumentando Isabella.

Momento en el que le indican a Isabella Santiago que estaba expulsada de la competencia - crédito YouTube Canal RCN

Por otra parte, la artista agradeció a sus seguidores que siguieran conectados con la casa estudio apoyando a sus compañeros del Team Galáctico, a lo que agregó: “Fue un proceso maravilloso, gracias de verdad por estar ahí, por apoyar, por el cariño, por los mensajes lindos que me envían todo el tiempo, sé que algunos pensarán que estoy un poco aislada, pero como les digo, estoy en un proceso y quisiera poder superarlo pronto, todavía me duele”.

Este discurso de Isabella Santiago generó algunas opiniones en redes sociales, por lo que algunos le piden que se concentre de nuevo en sus proyectos para salir adelante: “Ni Nataly hizo tanto show después de salir, que siga su vida, deje de hacerse la víctima”; “Isa mami, suéltalo ya”; “los que han salido están haciendo su vida normal y ella todavía con la misma lora”, entre otros.

Es o no es libreteada la competencia

Han sido varios los temas que ponen en duda si el formato es realmente en vivo o tiene algún tipo de libreto cuando ingresan a la competencia, al respecto, Isabella Santiago se pronunció y reveló si esta afirmación es cierta o falsa.

“Les digo que nada es libreto, nada. Todo lo que uno hace, lo hace de acuerdo con lo que uno va sintiendo, lo que va viviendo, de las conexiones y pues obviamente de cada uno”, comenzó diciendo la venezolana acerca de la manera en que ocurrían los hechos dentro de la casa estudio.

Asimismo, ella agregó que “me gusta el entretenimiento y pues siempre voy a buscar de ponerle picante a la cosa, pero no hay libretos, se los juro”.