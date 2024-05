Racionamiento de agua del 12 de mayo: estos serán los parques que no tendrán servicio

Los escenarios y parques retomarán su operación, una vez se restablezca el suministro en la zona - crédito Johan Largo/Infobae

Desde las 8:00 a. m. del lunes festivo del 13 de mayo (Día de la Ascensión) hasta las 8:00 a. m. del martes 14 se estará llevando a cabo el sexto día del cuarto ciclo de racionamiento de agua en Bogotá, medida que estableció el distrito desde el jueves 11 de abril por el estado de los embalses que suministran del servicio a la capital.

De acuerdo con el más reciente informe de consumo del suministro emito por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se precisó que, durante el transcurso de la media en la zona cuarta, es decir, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha, el nivel de los embalses de Chingaza es del 21,02%, superando el objetivo trazado por la administración que es del 20,13%.

Sin embargo, desde su cuenta X, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, precisó que la crisis no ha terminado, por lo que la ciudadanía no se puede relajar. “Las lluvias no serán suficientes si no seguimos trabajando para reducir nuestro consumo hasta llegar a 15 m³ por segundo”.

Así pues, hasta nueva orden, la medida implementada por el distrito y por el Eaab seguirá ejecutándose en la ciudad, por lo que, el lunes 13 de mayo la sexta zona en la que se estará registrando la suspensión temporal del suministro, por un periodo de 24 a 30 horas, compromete a la localidad de Suba y a la comunidad del municipio de Soacha.

Empero, no todos los barrios de la localidad de Suba se verán afectados, solo estarán si servicio aquellos que se encuentre ubicados en los siguientes puntos:

Entre el río Bogotá, carrera 92 y la avenida Suba

Entre carrera 88A y río Bogotá, entre calle 99 y avenida Suba

Municipio de Soacha.

Para esa fecha serán más de 614 los barrios que no contarán con el servicio desde las 8:00 a. m. del lunes 13 de mayo de abril; sin embargo, el restablecimiento del servicio será paulatino, por lo que podrán registrarse demoras en el suministro. Conozca todos los barrios afectados ingresando al siguiente enlace: cortes 13 de mayo de 2024.

Estos son los parques de la zona 6 que no prestarán su servicio el 13 de mayo

En respuesta a la necesidad imperante de conservación del agua en la capital, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) decidió llevar a cabo una iniciativa que implica el cierre temporal de áreas recreativas y complejos deportivos de la zona de 6 de la capital.

La medida de precaución, diseñada para contribuir al ahorro del vital líquido, establece una pausa en las actividades de dichas instalaciones que se extenderá por un periodo de hasta 30 horas consecutivas.

El cese en el funcionamiento afectará principalmente a las zonas que demandan un uso intensivo de agua, como son las piscinas, fuentes, y vestuarios dentro de estos espacios. De acuerdo con el Idrd el objetivo es minimizar el impacto ambiental y asegurar la disponibilidad de agua, al mismo tiempo que se protege la salud pública ante la posibilidad de escasez.

El espacio deportivo no estará abierto durante el transcurso del lunes 13 de mayo - crédito Idrd

El instituto estimó que la normalización en el suministro de agua y, por ende, la reapertura de estas instalaciones se efectúe de manera gradual, comenzando a restablecerse entre tres y seis horas después de cumplidas las 30 horas de restricción inicial.

Adicionalmente, eventos como el espectáculo de agua y luces en el Parque de los Niños (Sector Simón Bolívar) serán suspendidos temporalmente. Dadas así las cosas, estos serán los escenarios deportivos y parques distritales que no prestarán su servicio durante el transcurso del jueves 25 de abril: