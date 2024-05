Salvatore Mancuso fue dejado en libertad, Tribunal Superior de Bogotá levantó 57 órdenes de captura en su contra

El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad dejó en libertad a Salvatore Mancuso - crédito Migración Colombia

El 27 de febrero de 2024, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancusose regresó a Colombia después de purgar una pena desde mayo de 2008 en Estados Unidos con la intención de aceptar la invitación del presidente Gustavo Petro de convertirse en gestor de paz.

Sin embargo, los procesos que tenía aún abiertos en Colombia hacían que el futuro de Mancuso fuera una incógnita. Esto hasta que en la tarde del 9 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad al que fuera uno de los cabecillas de las Autodefensas Armadas de Colombia, levantando las 57 órdenes de captura que tenía en su contra.

El magistrado José Manuel Parra fue el encargado de anunciar la decisión que hará que Mancuso salga del patio de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá, desde donde afirmó que su objetivo principal era volver a Colombia para trabajar por el beneficio de las víctimas del conflicto armado. Cabe resaltar que la salida de Mancuso de prisión dependerá de que no tenga otros requerimientos judiciales en su contra.

“Del postulado Salvatore Mancuso Gómez, segundo sustituir las 57 detenciones preventivas intramurales a Salvatore Mancuso por otras, sin esa connotación, con la obligación de suscribir la defensa premonitoria en la que le queden enumeradas las obligaciones y puntualizaciones en torno al componente de verdad y entrega de bienes”, fueron las palabras del magistrado Parra.

Continuar con los procesos de verdad y entrega de bienes son algunos de los compromisos de Mancuso - crédito EFE

La Sala de Justicia y Paz de Bogotá ordenó la libertad de Mancuso dando como argumento principal que hasta el momento el ex jefe paramilitar ha representado con hechos las intenciones que afirmó que tenía de trabajar por la paz del país.

La entrega de las propiedades que obtuvo por medio de acciones criminales ha marcado el proceso en el que se encuentra Mancuso, sobre lo que afirmó a Rtvc que “Me tocó suplicar para entregar los bienes porque los utilizaron como un arma política para decir que habíamos incumplido”.

Luego de su regreso a Colombia, se confirmó que Salvatore Mancuso había entregado más de 100 bienes, en cumplimiento a lo ordenado por Justicia y Paz a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

El exjefe paramilitar habría accedido a entregar más de 100 propiedades - crédito RTVC

Mediante fotografías reveladas por Rtvc, se conocieron algunas de las propiedades que fueron intervenidas por la Fiscalía General de la Nación, que fue una de las entidades que estuvo de acuerdo con que el ex efe paramilitar fuera liberado.

“A fin de que se adopten las decisiones que correspondan, para contar en el corto plazo, con conclusiones definitivas en materia de persecución de bienes respecto de los postulados mencionados y de la totalidad de exmilitantes de la mencionada organización criminal, que se repite no solo se presenta respecto de Salvatore Mancuso, sino en general de todos quienes fungieron como comandantes de las diferentes estructuras de las autodefensas”, afirmó la jueza Luz Marina Zamora Buitrago de ejecución de penas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en ese momento.

Entre las preguntas que existen sobre la entrega de bienes de Mancuso se encuentra qué pasó con los bienes que afirmó en repetidas ocasiones que entregó luego del proceso de desmovilización de 2024, e incluso reveló que uno de ellos fue entregado a una persona que no era víctima de los crímenes de las AUC.

“Estuvo detenido conmigo en una cárcel en Brooklyn, en Nueva York, allá me lo encontré y en algún momento me di cuenta de que ese club, a quien se lo entregaron, fue a una señora de apellido Patiño. Entonces yo me pregunto ¿Qué pasó con los bienes que estamos entregando realmente?”, cuestionó Mancuso en diálogo con Rtvc.