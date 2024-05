Ni Shakira se salvó: Alfredo Saade comparó a Carlos Carrillo con la cantante por escándalo de corrupción en la Ungrd

Carlos Carrillo aseguró que Leonidas Name, familiar de Iván Name y secretario General de la Ungrd, llegó al cargo por mérito - créditos Colprensa y Alfredo Saade / X

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), relacionado con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira y con un megacontrato para hacer ollas comunitarias, tiene en la mira a algunos políticos. Pues, el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla Álvarez tiene un listado de personas que podrían estar relacionadas con varias irregularidades identificadas en estos casos.

“(...) el señor SNEYDER AUGUSTO PINILLA ÁLVAREZ, de la manera más atenta, me permito por medio del presente escrito aportar matriz de colaboración para el trámite del principio de oportunidad solicitado, que tratará temas concernientes a las siguientes personas: presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez; presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas. Contratistas de la UNGRD. Exdirector Olmedo López Martínez. Exsubdirector Víctor Andrés Meza Subdirector Luis Carlos Barreto Gantiva” se lee en un documento firmado por Luis Gustavo Moreno Rivera, abogado de Pinilla Álvarez, dirigido a la Fiscalía 79 Especializada y a la Dirección contra la Corrupción.

Esta es la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla por el escándalo de la Ungrd y que involucra a los presidentes del Senado y la Cámara - crédito Infobae Colombia

Estos presuntos nexos de corrupción han generado una ola de pronunciamientos, como el de Carlos Carrillo, actual director de Gestión del Riesgo, que puso en duda el listado de personas que estarían involucradas. En conversación con W Radio, defendió la inocencia del presidente del Senado y de su sobrino, el secretario General de la Ungrd, Leonidas Name, cuyo nombramiento en la entidad ha sido puesto en duda.

“El señor Sneyder tiene que probar lo que dice, pero a mí me parece que es bastante calculado el hecho de incluir al señor Leonidas, al señor Iván Name; es simplemente para generar un ruido alrededor de la nueva dirección y para ensuciar a mi secretario general”, indicó al medio radial citado.

Sneyder Pinilla busca acceder a un principio de oportunidad revelando escándalos de corrupción en la Ungrd - crédito Ungrd

Frente a esto, el pastor cristiano Alfredo Saade, que ha defendido al Gobierno de Gustavo Petro en sus redes sociales, volvió a cuestionar el puesto de Leonidas Name e, incluso, insinuó una presunta desaparición de “pruebas”. También, comparó al director de la Ungrd con la cantante Shakira, posiblemente, porque en su amplio repertorio musical tiene una canción titulada Ciega, sordomuda, en la que hace referencia a la falta de argumentos.

“Definitivamente @CarlosCarrilloA permanece como Shakira, sin argumentos y más ahora que se volvió defensor del presidente del senado Iván Name enemigo del presidente Petro y su sobrino. No quisiera creer que la cuota del tío Name está desapareciendo todas las pruebas. Otro manguito?”, escribió Saade en X (antes Twitter).

Alfredo Saade comparó a Carlos Carrillo con Shakira - crédito @ALFREDOSAADEV/X

De igual manera, en otra publicación en la red social, el pastor cristiano aseguró que Carrillo ha tratado de vincularlo con el escándalo de los carrotanques,y afirmó que nada ha tenido que ver con el caso. Asimismo, preguntó si el cargo de Leonidas Name como secretario General estaría relacionado con un intento por cubrir presuntos actos irregulares del presidente del Senado.

“Desde que @CarlosCarrilloA (a quien no conozco y jamás he visto) llegó a la @UNGRD en todas sus entrevistas jamás dejó de mencionarme (buscando seguramente hacerse famoso a costillas mías) dejando en el aire siempre un interés marcado de meterme en el cuento de los carrotanques, cosa que jamás pudo ni podrá hacer, ya que yo nunca tuve nada que ver ni conocí sobre el tema; pero una vez posesionado, corrió a nombrar al sobrino de Iván Name presidente del senado enemigo del presidente Petro, como secretario general de la entidad. Hoy con mi equipo nos preguntamos: llevaron al sobrino a taparle las embarradas al tío? Levántate Colombia”, aseveró Saade.

Alfredo Saade cuestionó nombramiento de Leonidas Name como secretario General de la Ungrd - crédito @ALFREDOSAADEV/X

Carrillo respondió al comentario del pastor, defendiendo la idoneidad de Leonidas Name para ocupar el cargo de secretario General de la Ungrd y cuestionando también un contrato que tuvo Saade con la entidad, y que generó dudas por la millonada que ganó en honorarios.

“Respetado Pastor, a diferencia suya @leonidasname no está ahí por un acuerdo político, está por sus méritos y su capacidad. Con lo poco que iba usted a la oficina, seguro no tuvo tiempo de conocer a nadie, pero puntual sí cobraba los casi 25 millones de pesos mensuales que le pagaba Olmedo (López)”, señaló el director de Gestión del Riesgo.