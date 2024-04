De parranda: revelan imágenes de Aída Merlano bailando tras victoria de Petro en las presidenciales del 2022

El video fue cuando Aida Merlano se encontraba 'bajo poder' del Gobierno de Nicolás Maduro - crédito Colprensa

La excongresista Aída Merlano se encuentra recluida en el batallón de Malambo, afrontando un proceso por fraude electoral y por su cinematográfica fuga a territorio venezolano el 1 de octubre de 2019. Actualmente, Merlano está en el centro de la polémica junto al embajador en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), Armando Benedetti, por la filtración de una conversación en donde se oyen varias amenazas al presidente Gustavo Petro por parte de la excongresista conservadora.

Pero ahora se ha conocido una nueva grabación de Merlano mientras se encontraba ‘bajo disposición’ del régimen de Nicolás Maduro. En el video filtrado por Semana se aprecia a la excongresista bailando y celebrando, con una evidente euforia, cuando se hizo oficial la noticia de que Gustavo Petro se iba a convertir en el presidente número 42 de Colombia.

La excongresista celebrando la victoria de Gustavo Petro ante Rodolfo Hernández - crédito captura de pantalla Semana

El escándalo entre Merlano y Benedetti

Según las grabaciones divulgadas por Semana, se revela una compleja red de negociaciones, acusaciones y promesas relacionadas con la campaña presidencial de Petro, presuntamente beneficiada bajo la sombra del régimen de Nicolás Maduro.

Este escándalo toma mayor relevancia dado el contenido explosivo de las conversaciones, en las que se menciona la influencia política y electoral de Merlano, descrita por ella misma como “artillería”. Las acusaciones se dirigen, en particular, hacia el presidente y su círculo cercano, implicando directamente a Laura Sarabia en decisiones sobre el manejo judicial de Merlano y en estrategias políticas más amplias.

No es la primera vez que Benedetti la emprende en contra de Sarabia - crédito Colprensa

“Que no fue ella, es la hijueputa Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé, cómo así que una estrategia con Aída Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente y no sé qué mondá”, señaló en la conversación Benedetti.

Es de resaltar que el embajador de la FAO le indicó al mismo medio que reveló las imágenes y conversaciones de Merlano que en el momento de los incidentes filtrados, ejercía funciones como embajador en Venezuela y que había solicitado la presencia de miembros del personal de la embajada durante su encuentro con la excongresista, anticipando un posible engaño y buscando testigos que pudieran atestiguar la falta de sinceridad en sus propósitos.

Además de enfatizar que la reunión se llevó a cabo debido a la persistencia de ella y a la complicada situación que enfrentaba, lo cual le movió a aceptar el encuentro: “Debido a la penosa situación en la que se encontraba, accedí a recibirla. Sin embargo, lo conocido hoy me confirma que se trató de una emboscada para obtener una grabación ilegal y manipulada”, le comunicó Benedetti a Semana.

Aída Merlano, excongresista colombiana, enfrenta acusaciones debido a su implicación en actos de corrupción electoral además de su fuga del país durante su condena. Las autoridades la señalan por la compra de votos para asegurar su elección al Congreso, un escándalo que estalló tras su victoria en las elecciones legislativas de 2018. Se le descubrió operando un esquema mediante el cual se pagaba a los votantes a cambio de su apoyo en las urnas.

Su fuga a Venezuela

El 1 de octubre de 2019 Merlano protagonizó una fuga cinematográfica desde un consultorio odontológico en Usaquén, Bogotá, utilizando una cuerda lanzada desde el tercer piso para luego huir en motocicleta. Merlano reveló durante audiencias que detrás de su escape estaba una minuciosa planificación involucrando a Arturo Char y Álex Char, indicando una posible complicidad con fines políticos.