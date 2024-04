Alina Lozano tomó medidas para evitar que Jim Velásquez le quite su fortuna en un eventual “divorcio”

La pareja (y Alina en particular), tomaron medidas para proteger sus patrimonios en caso de divorcio - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Jim Velasquez y Alina Lozano continúan generando revuelo e interés en redes sociales con sus interacciones. La pareja, que dio de qué hablar primero por la diferencia de edad, luego por su matrimonio y ahora por sus intenciones de ser padres; continúa en lo suyo a pesar de que sus detractores no dan tregua y todavía dudan sobre la veracidad de su historia de amor.

Tomando en cuenta que uno de los ataques más recurrentes en contra de ambos es que toda su historia se ha tratado de un montaje para hacerse virales y monetizar todos sus contenidos, tiene sentido que una pregunta recurrente de sus seguidores se relacione con dinero.

En la cuenta de Instagram de Jim, él y Alina publicaron un video en el que respondían una pregunta: “¿Alina y yo firmamos capitulaciones al casarnos?”.

Y es que la pareja parece tener claro que por la misma diferencia de edad las cosas pueden terminar en cualquier momento. La actriz, en particular, tomó medidas para cuidar su patrimonio, y entre estas se incluyó el hecho de dejar por escrito que en una eventual repartición de bienes había una parte que no debía tocarse, pues pertenecería a su hijo mayor.

“Yo quise y él estuvo de acuerdo de proteger el patrimonio de mi primer hijo, de la bendición. Entonces Jim renunció a un apartaestudio que tengo en la avenida Chile, a un lote que tengo en Ubaté, a una finquita que tengo en Cajicá; renunció a un carro, a un CDT, a otra cosa que tengo una fiducia”, confesó la actriz.

Pero no solo Alina decidió cuidar su patrimonio. El propio Jim manifestó que también hizo lo propio para proteger su “fortuna”. “Él también protegió lo suyo. Yo, por ejemplo, renuncié al patrimonio de Jim, que consiste en un iPhone 15 y su ropa, porque uno tampoco puede ser abusiva”, mencionó Lozano en clave de comedia.

Entre admiradores y detractores, las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. “La cara de Jim… como que muy satisfecho no está”, “Esta relación es más falsa que el billete de 1 euro”, “Estos contenidos me encantan”, “No sé porqué pero los amo”, “Y sean felices y que sufran todos los que quieran sufrir y punto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Alina Lozano relató que atraviesa un complejo proceso de “divorcio”

Tras confirmar que serían padres, Alina Lozano y Jim Velasquez revelaron los posibles nombres de su hijo, dependiendo de si es niño o niña. Además, la actriz hizo un sacrificio por el bien de su salud - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Días atrás, curiosamente, la actriz habló de un proceso de “divorcio”. Pero lejos de ser el final de su matrimonio con Jim, a lo que hacía referencia era a que decidió dejar el azúcar en su alimentación regular.

“Amigos. ¿Ustedes no tienen eso que les gusta, que les encanta, que los trasnocha, que ustedes dicen ‘no, jamás dejaría de tomar o de comer eso’? (...) Estoy tomando agua”, dijo con pesar Lozano en sus historias de Instagram mientras consumía agua de un pocillo.

Todo indica que la decisión se vio motivada por los esfuerzos que hace para quedar embarazada a los 55 años de edad y tener su primer hijo con Jim. Debido a lo delicado que resulta quedar encinta a esa edad, debe cumplir con este y otros requisitos médicos para garantizar una gestación segura tanto para la madre como para el bebé.

No obstante, y pese a que Lozano se refería concretamente al cuidado de su salud, decidió aprovechar para hablar en profundidad sobre lo que significaba para ella un divorcio.

“Hay divorcios que son duros, amigos. Siempre separarse o divorciarse es fuerte. Alina Lozano y el azúcar están enfrentando un divorcio”, sentenció, medio en broma, medio en serio.