Ornella Sierra salió de ‘La casa de los famosos’ por decisión de ‘el Jefe’: así reaccionaron sus compañeros

'El Jefe' le pidió a Ornella Sierra que abandonara 'La casa de los famosos' - crédito @ornellasierra/Instagram

La casa de los famosos Colombia sigue dando sorpresas a la audiencia. En el episodio del 23 de abril, hubo una nueva llamada al teléfono, por la cual todos los participantes corrieron con desespero para contestar. En esta ocasión, Ornella Sierra fue la que logró quedarse con la posibilidad.

Sin embargo, al levantar el aparato, la voz de el Jefe se escuchó y dijo: “Ornella, tienes que abandonar la casa en este momento. Sal de la casa inmediatamente”. En ese instante, el shock invadió a la creadora de contenido, mientras que sus compañeros comenzaron a llorar desconsolados por la decisión de la producción, la cual consideraron injusta.

En ese sentido, el organizador omnipresente siguió con sus palabras, pero en esta ocasión se dirigió a los demás concursantes para hacerles una petición. “Famosos, atención: Por favor organicen las pertenencias de Ornella”, siguió diciendo.

Ornella Sierra es una de las participantes de 'La casa de los famosos' - crédito RCN

Mientras la conmoción seguía, la atlanticense fue enviada al Loft de los famosos, que es el cuarto exterior en el que estuvieron viviendo Miguel Bueno, Camilo Pulgarín, Sebastián González, Sebastián Tamayo, Nanis Ochoa, Tania Valencia, Diosa Paz y Catherine Mira por unos días.

En ese lugar, el Jefe explicó que en realidad no estaba eliminada, sino que tendría un beneficio por 24 horas, en el que además de estar sola con comida y artículos de uso personal únicamente para ella, también contaría con la posibilidad de escuchar conversaciones y ver en secreto lo que ocurría con sus compañeros.

“Ay, Dios mío, yo pensé que me iban a mandar para Barranquilla. Yo, llorando como una boba, y que tirada en el piso, qué horror”, expresó la influenciadora después de reaccionar con calma a la buena noticia.

Ornella Sierra tuvo que despedirse de sus compañeros en 'La casa de los famosos' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La salida de Ornella se había dado justo en un momento crítico, puesto a que horas antes de contestar el teléfono había peleado con La Segura. La vallecaucana la trató de insolente, a lo que ella respondió entre lágrimas que no lo era.

No obstante, la influencer caleña le mandó un mensaje de reconciliación, pensando que se estaba despidiendo de su amiga.

“Me hubiese gustado tomarnos ese café para poder expresarnos lo que sentíamos. Te quiero con todo mi corazón y sabes que apenas salga nos vamos a ver. Eres especial. Nunca dudes de eso, nunca dudes de lo mucho que te queremos acá. Dejaste una gran huella en este lugar y lamento demasiado no haber podido tomarme ese café contigo el día de hoy. Es la manera en la que menos debías salir. Sé que en la vida te va a ir espectacular. Me quedo solamente con todo lo bueno. Nos quedó una lección y es que el orgullo no sirve de nada”, dijo La Segura.

La Segura le pidió perdón a Ornella Sierra en 'La casa de los famosos' - crédito @la_segura/Instagram

‘La casa de los famosos’ sigue dando de qué hablar

La casa de los famosos se ha convertido en uno de los reality shows más populares de Colombia, atrayendo a una audiencia diversa con su intrigante mezcla de celebridades viviendo juntas bajo el mismo techo. Este programa, en su versión colombiana, sigue la fórmula de éxito vista en otras partes del mundo, donde un grupo de famosos convive en una casa completamente aislada del exterior, siendo supervisados las 24 horas del día por cámaras. A lo largo del show, los participantes enfrentan diferentes retos y nominaciones, lo que eventualmente lleva a la eliminación de algunos, mientras que el público juega un papel crucial votando para decidir quién permanece y quién sale.

El atractivo de La casa de los famosos radica principalmente en la dinámica entre los concursantes, la cual revela alianzas, estrategias, conflictos y romances inesperados. Este microcosmos de la sociedad ofrece a los espectadores una ventana a las interacciones humanas intensificadas por el confinamiento y la competencia, proporcionando un entretenimiento que va más allá de la simple observación de la vida cotidiana de los famosos.

A medida que el programa avanza, los espectadores desarrollan afinidades con ciertos participantes, celebrando sus victorias y lamentando sus derrotas. La finalidad última es coronar a un ganador, quien, además de ganar el cariño del público, se lleva un premio económico significativo. La casa de los famosos en Colombia ha logrado capturar el interés del público, consolidándose como un fenómeno televisivo que combina el drama, la competencia y el espectáculo de manera única.