Investigan si hubo complicidad en la fuga de alias Zeus en Norte de Santander

Rodríguez, vinculado a paramilitares y narcotráfico, evade la seguridad policial en un giro inesperado. Las autoridades intensifican la búsqueda ante el temor de su salida del país - crédito Colprensa

Una comisión de inspección de la Policía Nacional fue desplegada en Norte de Santander con el objetivo de investigar las circunstancias que rodearon la fuga de Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, un mayor en retiro del Ejército, que se evadió de una estación en Cúcuta la noche del domingo 21 de abril.

La huida incluyó no solo a Rodríguez, sino también a otros prisioneros desde una dependencia policial, según se informó. Por su parte, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, confirmó el envío del subdirector de la Dijín y el subdirector de la Dipol, junto con el inspector general de la policía, partieron hacia la ciudad fronteriza para esclarecer los eventos que resultaron en el escape de Rodríguez y determinar si existió algún grado de complicidad interna o corrupción entre los uniformados.

“Tan pronto fui informado de la fuga de las 23 personas privadas de la libertad dispuse el desplazamiento a Cúcuta desde ayer en la mañana del propio inspector general de la policía, del subdirector de la Dijín, subdirector de la Dipol, y encabeza con el general Roa (José), comandante de región, están en esa tarea”, indicó Salamanca.

Una operación especial ha sido iniciada para investigar la evasión de la cárcel de un exmilitar y otros detenidos en Cúcuta, buscando pistas sobre complicidades internas- crédito Policía Nacional

La investigación también busca esclarecer por qué Rodríguez, capturado el 10 de abril tras ser encontrado con un vasto arsenal, no había sido trasladado a Bogotá para una detención más segura: “Primero, revisar qué ocurrió, investigar disciplinaria y finalmente si hubo fallas, si hubo compromisos con la corrupción, porque eso no lo podemos tolerar (…) Segundo, revisar también por qué este sujeto no había sido trasladado a Bogotá”, declaró públicamente el alto oficial.

Rodríguez, conocido en el mundo del crimen como Zeus, fue capturado con una cantidad significativa de armamento que incluyen: 2 pistolas, 2 barras de explosivos, 4 radios de comunicación, 47 granadas, 8 celulares, 1 un chaleco balístico, 1 computador, 2 USB, 4 millones en efectivo y miles de municiones 5,56 MM.

Anteriormente condenado por su participación en actividades de paramilitarismo y vínculos con el cartel del norte del Valle, a Rodríguez se le consideraba un hombre de confianza dentro de la red criminal Los Machos, liderada por el narcotraficante alias Don Diego. Después de servir una condena de 15 años, Zeus fue liberado en 2021 bajo condiciones y había comenzado a colaborar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), proporcionando información sobre la conexión entre el narcotráfico y altos mandos militares.

Tras una fuga masiva en Cúcuta, las fuerzas de seguridad logran asegurar a varios evadidos pero el principal objetivo, "Zeus", permanece en la sombra, posiblemente rumbo a Venezuela - crédito Colprensa

La fuga se produjo bajo circunstancias aún no totalmente esclarecidas, cuando uno de los detenidos simuló una enfermedad y, al ser verificado por un guardia, se produjo la evasión masiva. El general José Roa, comandante de región, indicó que, tras una rápida reacción, se logró recapturar a seis de los diecisiete fugados, pero Zeus continúa en paradero desconocido. Se especula la posibilidad de que haya cruzado a Venezuela.

“Siendo aproximadamente las 10:40 de la noche, (domingo) lamentablemente, se registra la fuga de 17 personas que se encontraban privadas de libertad en la sala de retenidos de la estación Centro de Cúcuta. En la reacción, se logró la recaptura de seis”, manifestó el general.

Finalmente, es preciso anotar que las autoridades anunciaron una recompensa de $10′000.000 a quien brinde información que permita dar con la ubicación de los fugitivos y hasta $50′000.000 por alias Zeus: “Ya se ha implementado un proceso de búsqueda para recapturarlos. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos brinden cualquier dato relevante que nos ayude a capturar a estas personas. La Policía continuará con sus esfuerzos para detenerlos, pero solicitamos el apoyo de la comunidad”, declaró el coronel William Quintero Salazar, comandante de la Policía de Cúcuta para El Colombiano.