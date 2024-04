El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, citó a Taylor Swift en uno de sus famosos videos

Luis Carlos Reyes citó en el video a la cantante norteamericana Taylor Swift. “Who’s gonna know you? If not me” (quién te va a conocer si no yo) fue la frase que utilizó el director de la DIAN, perteneciente al último sencillo de la artista estadounidense The Tortured Poets Department - crédito @luiscarlosrh/TikTok

El director de la Dian, Luis Carlos Reyes, usualmente es tendencia cuando publica videos o realiza transmisiones en vivo para resolver dudas poco habituales que la gente tiene sobre factores tributarios. En ellos, lleva a cabo análisis y responde con curiosas comparaciones.

De este modo, aparte de seguir sumando seguidores y ganar un importante reconocimiento gracias a su visibilidad en las redes sociales, Reyes ahora es llamado con el apodo de Mr. Taxes (”señor impuestos”, en español), por lo que ha manifestado que no le molesta y que, al contrario, le ha sacado provecho para que los internautas lo identifiquen con más facilidad.

Luis Carlos Reyes citó en un video reciente a la cantante norteamericana Taylor Swift. “Who’s gonna know you? If not me” (quién te va a conocer sino yo) fue la frase que utilizó el director de la Dian, perteneciente al más reciente sencillo de la artista estadounidense The Tortured Poets Department.

Mr. Taxes ha logrado que las dudas sobre impuestos y factores tributarios sean respondidas, además de atraer a más audiencia - crédito Colprensa

En este caso, la cita que expresó Reyes se dio en el contexto de la información exógena que tiene conocimiento la Dian sobre los contribuyentes. “La Dian conoce, a través de la información exógena, cosas como los pagos que te hace tu empleador, la facturación electrónica que se hace a tu nombre, y muchas cosas más, así que tranquila, nosotros sabemos”, explica el directivo en el video.

Como es usual, Reyes contestó con ingenio y creatividad, siendo tendencia una vez más en las redes sociales. De este modo, Mr. Taxes ha logrado que las dudas sobre impuestos y factores tributarios por parte de los internautas y de la gente en general sean respondidas, además de atraer a más audiencia.

Información exógena tributaria: ¿qué es?

Es la información que periódicamente es presentada a la Dian por parte de personas jurídicas y naturales, de acuerdo con las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios u otros que intervienen en el desarrollo del objeto social de la empresa.

La información exógena tributaria tiene como objetivo concretar cruces y estudios de información que permitan el cumplimiento con la función de fiscalización, ejercer mayor control de los tributos y contribuir a mejorar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales, según la web de la entidad.

Cómo descubrir a un infiel mediante su declaración de renta, según ‘Mr. Taxes’

En esta ocasión, mediante una entrevista para Legaliters, el director de la Dian respondió qué tantas probabilidades había de que una persona infiel pudiera ser descubierta por medio de la información exógena de su declaración de renta.

El director de la Dian habló sobre la posibilidad de descubrir una infidelidad por medio de la declaración de renta - crédito Colprensa

“¿La información exógena sirve para pillarse una infidelidad?”, fue la pregunta que de manera jocosa, pero negativa respondió Reyes, pero sus argumentos no convencieron a los usuarios.

“Las protecciones a la confidencialidad de la información y el uso adecuado de la información exógena que tenemos en la Dian hace que no sirva para eso”, afirmó Reyes.

Después de ello, el director de la Dian reconoció que esta información podría servir para descubrir una infidelidad, pero aseguró que no desde la Dian.

“Obviamente, la conoce la Dian, la utiliza para fiscalizar la evasión y el contrabando y la puede conocer cada contribuyente, pero, pues, aunque en teoría podría servir para ese tipo de cosas, las protecciones de la información confidencial de cada contribuyente, independiente de su vida amorosa que afortunadamente está protegido por la ley”, puntualizó.

En otro momento, el director de la Dian había profundizado en otras preguntas sobre relaciones sentimentales. En una de ellas, Reyes envío un mensaje a las mujeres a las que su pareja les pide pagar la mitad de la cuenta.

“Ese hombre se está quedando con algo que es tuyo, ese 50% de la factura representa para ti un beneficio tributario importante porque en tu declaración de renta la Dian te devuelve hasta el 1% de aquellas compras que tú hayas hecho con medios electrónicos y pidiendo la factura electrónica”, respondió el director de la Dian a una usuaria que le preguntó sobre la importancia de pagar 50/50 durante una cita.