Ciudadano molesto grabó, presuntamente, a Nicolás Petro jugando tenis junto a su esposa en un exclusivo club

Aunque en el video no se puede determinar que sea el hijo del Presidente Gustavo Petro, según lo que dice la person que graba, sí es. crédito: @ColombiaOscura/ X

En redes sociales se ha viralizado un video de una denuncia ciudadana, en el que, según reporta quien graba, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, y su esposa, se encuentran jugando tenis en un club, presuntamente “exclusivo”, en Barranquilla.

Pese a que el clip no muestra mayor información, ni claridad con los hechos, los actores de este o el lugar, en redes sociales se ha difundido ampliamente, dejando ver comentarios de desprecio y crítica contra el Gustavo Petro y su hijo, incluso con tintes de racismo. “Los ‘yupis ricos y blanquitos’, diría el papá, aunque ese es color cartón”, aseguró un usuario. “Mientras la oligarquía petrista vive del erario, el petrista de Soacha debe estar apretujado en una buseta yendo al trabajo”.

Por otro lado, también ha habido comentarios en los que sostienen no entender la polémica, ni el porqué este hecho debería ser una noticia “que conmocione al país”. Incluso, hay comentarios de usuarios que afirman que, se trataría de una fakenews o por lo menos, un “falso positivo mediático”.

Fotografía de archivo del 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro (d) junto a su exesposa Day Vásquez (i) en la ceremonia de investidura del presidente Gustavo Petro. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

“¿Y qué pasa? Es un colombiano que aún está libre porque no podría hacerlo”, “‘El hijo de Petro y la esposa de Petro están jugando acá' mi mimi mi…”, “Y que tiene eso de malo como Uribe se pasea por todo el país y nadie dice nada”, “El ciudadano molesto no aparece, a Nicolás Petro no lo veo, a la esposa menos, el club como Regulis y ni siquiera sabe en qué ciudad se encuentra. Vale mondaaa!!!”, son algunos de los comentarios.

Hijo y hermano de Gustavo Petro bajo la lupa de EE.UU por corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos recientemente mencionó a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en su informe anual, lo que ha generado gran atención mediática.

El informe señaló tanto a Nicolás como a su tío, Juan Fernando Petro, por su posible involucramiento en casos de corrupción durante 2023. El anuncio fue hecho público por el portavoz del Departamento, Vedant Patel, el 23 de abril de 2024, subrayando la preocupación de Estados Unidos por la integridad en el manejo de los casos judiciales de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que involucran al primogénito del jefe de Estado colombiano y a su hermano.

Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Nicolás Petro en su cuenta de Facebook.

Además, el informe detalla implicaciones serias que sugieren pagos irregulares que presuntamente ayudaron a financiar la campaña presidencial de Petro en 2022. Estas afirmaciones se basan en investigaciones conducentes por la Fiscalía General de Colombia, enfocadas no solo en la familia Petro, sino también en una amplia gama de funcionarios gubernamentales, incluidas indagaciones a exsenadores y exrepresentantes de la Cámara, exgobernadores y alcaldes.

Esto recomienda un problema más amplio de corrupción que podría estar afectando la implementación de los fondos asignados al acuerdo de paz con las FARC, así como otros ámbitos de la administración pública.

El Departamento de Estado resaltó la falta de progresos significativos en la lucha contra la corrupción dentro de Colombia, criticando no solo a individuos específicos, sino también al sistema judicial y a la gestión de fondos de paz. Estas revelaciones han causado controversia y preocupación tanto dentro de Colombia como en la comunidad internacional, especialmente considerando la importancia estratégica de Colombia como aliado de Estados Unidos en la región, particularmente en lo que respecta a la lucha contra las drogas y otras políticas de cooperación internacional.

Las reacciones no se han hecho esperar tanto en redes sociales como en círculos políticos, cuestionando cómo afectará este informe las relaciones bilaterales y la asistencia económica proveniente de Estados Unidos hacia Colombia.