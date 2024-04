Arelys Henao entrará al mundo del emprendimiento: lanzará un perfume y productos cosméticos

La paisa se estrena como empresaria e incursionará en la industria de los productos de belleza - crédito @arelyshenao/Instagram

La cantante Arelys Henao, nacida en Sabanalarga (Antioquia), es conocida por abordar en sus letras temas cotidianos y sociales, reflejo de sus vivencias. A lo largo de su carrera, ha logrado consolidarse como una de las voces femeninas más importantes de la música popular del país, ganándose el apodo de “La reina de la música popular”.

La intérprete de No me conviene, Me hirió el corazón, Un amor nuevo, Mujeres y despecho y muchas más, resalta en el género por su autenticidad y por captar las emociones y situaciones que muchas personas viven, lo que ha permitido que la paisa ocupe un lugar especial en el corazón de su público. Su capacidad para contar historias a través de su música es una de las claves de su éxito y popularidad.

Gracias a su música y el éxito de su bionovela Arelys Henao: canto para no llorar de Caracol Televisión, la colombiana ha creado una gran comunidad de fanáticos, solamente en la red social Instagram cuenta con más de un millón de seguidores, es por esa razón que la artista decidió incursionar como empresaria al crear su marca propia de frangías y productos de belleza.

“Me llamaron para asociarme con una multinacional que tiene laboratorios en Chile, Ecuador, México y Colombia que llevan 50 años trabajando para las grandes marcas del mercado (...) ya tengo la prueba de mi perfume, me encantó, la estoy inclusive usando (...) estamos en los últimos detalles, ayer hablamos con dos casas de fragancias para elegir la fragancia que define a una mujer valiente, empoderada como yo y creo que encontré la fragancia, vamos a vender en todo el país”, reveló la compositora para el pódcast Sinceramente Cris de la periodista Cristina Estupiñán.

Asimismo, la cantante de música popular incursionará en el mundo de la belleza, creando su propia marca y expandiendo su presencia en la industria. Estos emprendimientos reflejan su interés por ofrecer productos que van desde el cuidado de la piel hasta maquillaje, buscando posicionarse en el mercado tanto nacional como internacionalmente.

“Luego voy a seguir con la línea de de rostro para la mujer, la base que yo uso, las cremas, línea facial, luego cuidado del cabello y cuidado corporal, también vitaminas y muchas cosas es una línea muy extensa hasta llegar a un catálogo completo. Visité a las mujeres que trabajan en los en los laboratorios me abrazaron y me aplaudían (...) Entonces le vamos a dar trabajo más de 300 mujeres, eso va a ser maravilloso”, añadió la antioqueña.

La cantante se sumó a otras figuras del entretenimiento colombiano que están utilizando su visibilidad e influencia para crear marcas de belleza con un enfoque único. Entre las figuras más destacadas en este ámbito es la presentadora y modelo Carolina Cruz, quien lanzó su línea de belleza y accesorios, bajo el nombre de Carolina Cruz Empresa. Asimismo, otras celebridades como Epa Colombia, que tiene una empresa de keratinas; Lina Tejeiro tiene una marca de pestañitas; Daniela Ospina, Valerie Domínguez y muchas más.

Arelys Henao, además del lanzamiento de sus productos, este año también continúa enfocada en sus proyectos musicales: “Traigo música este año, este año es muy musical para mí. En enero lanzamos Amarga despedida, ahorita lanzamos Ódiame, que es una versión muy linda (...) voy al Festival Vallenato con un lanzamiento, se vienen muchos lanzamientos, la verdad, cada mes o cada mes y medio vamos a tener colaboraciones y un álbum norteño donde ya tenemos cuatro artistas confirmados de música norteña de México como el Grupo Pesado y también con una mujer muy grande en Latinoamérica”, expresó la cantante para el programa.