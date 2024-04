Yina Calderón se destapó sobre su soltería: “Quiero un man como yo”

Yina Calderón dijo las características que debe tener su pareja - crédito @famososhastalaz/Instagram

Yina Calderón se ha convertido en una de las celebridades digitales del momento en Colombia. A pesar de que es conocida en las redes sociales desde hace más de una década, últimamente ha sido tema de conversación por las reacciones que ha tenido en contra de sus colegas envueltos en escándalos.

Recientemente comentó la relación de Aida Merlano con Westcol o del accidente que sufrió Yeferson Cossio.

Otro punto que la pone en los reflectores es su decisión de hablar de sí misma, específicamente, de su vida amorosa. Tras algunos años de estar soltera, la huilense rompió el silencio acerca de las razones que la han alejado de las relaciones.



“Llegó un punto en mi vida en donde yo digo: ‘parce, voy a quedarme soltera’, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero tener más... Quiero esperar un ‘saiyajín’ en mi vida. O sea, yo quiero esperar no a un hombre perfecto, un hombre con defectos, pero un hombre que yo admire, un man que emprenda, un man que resuelva, un man que sea como yo”, comenzó diciendo la también DJ.

Asimismo, agregó que “yo antes pensaba que tenía que tener un novio, entonces yo terminaba con uno y (decía): ‘tengo que conseguir otro ya’, y no me daba cuenta que yo todo eso que necesitaba de mi novio me lo podía dar yo misma”.

También dijo que ya ha tenido experiencias suficientes para definir lo que realmente quiere. “He tenido novios de todos los colores de todos los sabores. En muchas oportunidades me sirvieron mucho, no me arrepiento de haber conocido a ninguno, pero me di cuenta de que realmente ninguno de ellos es lo que yo quiero para mí”, agregó.

Aunque contempla estar con alguien, no se afana, ni está “aceptando invitaciones de nadie, ahí tengo unos pretendientes, pero no estoy interesada. Me estoy enamorando totalmente de mi soledad. He aprendido a tomar sola y desde que comprendí que no necesitaba de una persona en mi vida para sentirme acompañada, han mejorado muchísimas cosas”, concluyó.

¿Quién es Yina Calderón y por qué es que es famosa?

Yina Calderón es una figura pública colombiana conocida principalmente por su participación en realities y su carrera como empresaria e influencer en las redes sociales. Calderón saltó a la fama tras su participación en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele en 2013, un programa que buscaba talentos para la actuación en Colombia. Desde entonces, ha logrado mantenerse en el ojo público a través de diversas actividades empresariales y controversias en las plataformas digitales.

Tras su aparición en la televisión, Yina Calderón decidió emprender en el mundo de los negocios. Se destaca su incursión en el mercado de la moda y la belleza, donde ha lanzado su propia línea de fajas, un producto que ha tenido acogida entre su audiencia. Además, Calderón ha aprovechado su influencia en redes sociales para promover su marca y otros productos, convirtiéndose en un referente del marketing de influencers en Colombia.

Yina Calderón ha sido criticada por sus transformaciones físicas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

A lo largo de los años, Calderón ha sido objeto de múltiples controversias, muchas de ellas relacionadas con sus declaraciones y acciones en redes sociales. Desde cirugías plásticas hasta enfrentamientos verbales con otras figuras públicas, su vida personal y profesional se ha desarrollado en gran medida bajo el escrutinio público. Estas situaciones han generado división de opiniones entre los internautas, con un grupo de seguidores que la apoyan y defienden, mientras que otros critican su comportamiento y decisiones.

Además de sus actividades empresariales y presencia en redes, Yina Calderón ha mostrado interés en la música, específicamente en el género de la música popular, donde ha lanzado algunos sencillos. Este aspecto de su carrera aún está en desarrollo, pero refleja la diversidad de intereses y la búsqueda de reinventarse constantemente que caracteriza su trayectoria.

En resumen, Yina Calderón es una figura multifacética que ha sabido explotar su imagen y personalidad para construir una marca personal sólida. Su trayectoria refleja los desafíos y oportunidades que conlleva la fama en la era digital, marcada por el apoyo y la crítica en igual medida.