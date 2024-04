En redes están furiosos con ‘Pantera’ por su actitud con las mujeres de ‘La casa de los famosos’: “Patán”

Pantera se convierte en el centro de una polémica en las redes sociales después una discusión con Martha Isabel Bolaños -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En las últimas semanas, La casa de los famosos Colombia ha estado en el centro de la atención en las redes sociales debido a una serie de polémicas y enfrentamientos entre los participantes, particularmente uno que involucra a Kevin Fuentes, más conocido como Pantera.

Pantera, destacado por su participación en otros realities, como El Desafío y Guerreros, del Canal 1, fue señalado por sus “actitudes agresivas” en el programa, lo que generó una ola de cometarios negativos en las redes sociales y lo televidentes del reality transmitido por el Canal RCN y la app de Vix.

La tensión entre los participantes inició durante la prueba de liderazgo, el conflicto se encendió después de que, en la prueba para definir al líder de la semana, Pantera y Martha Isabel Bolaños entraran a ayudar a Julián Trujillo, puesto que había tropezado. Pantera, a quien se le había permitido intervenir por decisión del ‘Jefe’ del reality, enfrentó a Martha alegando que había alterado la pista de uno de los concursantes.

“Tú hiciste algo que no te correspondía. A ti te dijeron: ‘ayúdale con la mano’, y yo te vi metiendo uno (un objeto) en su canasta. Sepa perder… ¡Atrevido! (...) Bájale Pantera”, fueron algunas palabras de Martha Isabel Bolaños en la discusión.

Pero el deportista se defendió: “No te estoy hablando con irrespeto. A mí no me vayas a poner como un patán ni nada (...) es decisión del Jefe y está bien, pero usted se metió y eso es injusto. Yo no le estoy faltando el respeto (...) Le dije: señorita, usted se metió (...) No, estamos discutiendo. Yo me metí porque el jefe me lo permitió”.

Según un video compartido por un usuario, la discusión no solo incluyó a los involucrados sino también a otros participantes que se divide ron entre apoyo para la actriz y otros para Pantera. “Tú solito estás quedando como eso (...) Primero, no dijiste señorita. Y segundo mírate cómo estás hablando”, expresó Isabella Santiago al observar su comportamiento con la actriz caleña y La Segura defendió a Pantera al afirmar: “Él está hablando con respeto”.

El hecho escaló a una pelea en la que el deportista fue señalado de agresivo por varios de los usuarios en las redes sociales. “Pantera es un peligro”; “la actitud de Pantera es agresiva”; “Se robaron el liderazgo cómo siempre Pantera estuvo a punto de cometer una agresión a una mujer”; “Increíble como desde ya justifican que si Pantera pasa la línea es porque lo provocaron”; “La forma en la que se tiene que poner las manos atrás porque sabe que en cualquier momento puede golpear a alguien es un violento y claramente un peligro para sus compañeros”; “Pantera se pasó de gritón”; “Pantera es un patán”, son algunas de las afirmaciones que circulan en las redes, donde varios usuarios expresaron su preocupación por lo que describen como un comportamiento inaceptable.

Pese a las críticas, Karen Sevillano salió en defensa de Pantera, argumentando que su comportamiento se debe a la naturaleza competitiva del programa y destacando su generosidad y bondad en otros contextos dentro del reality. “Que ella se sienta aludida no quiere decir que él la agredió, Julián Trujillo de manipulador a querer decir que Pantera agredió a Martha. Siento que él es lo suficientemente inteligente para saber lo que estaba haciendo. Ese señor quiso manipular la situación en donde el mundo estaba discutiendo para hacer quedar a Pantera como un agresor”, expresó la creadora de contenido en medio de una conversación entre Julián Trujillo y Pantera.

No es primera vez que Pantera es cuestionado por sus acciones debido a que en el pasado también tuvo un enfrentamiento con Ornella Sierra por un trozo de queso y la tildo de showsera porque se colocó a llorar. En ese momento, Miguel Bueno salió en defensa de la influencer barranquillera: “Pantera no puede venir aquí y decirte que eres un showsera y más si estás llorando (...) si a Ornella no le gusta que le hablen así, ella no tiene porque aguantarse eso”.