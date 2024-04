Nanis Ochoa volvió a hablar de su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Muy injusto”

Nanis Ochoa se volvió a referir a su eliminación de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Durante el desarrollo de la octava semana de competencia en La casa de los famosos Colombia, Nanis Ochoa ingresó como parte de los cuatro nuevos habitantes del reality. Sin embargo, su permanencia en la casa estudio duró apenas horas, pues rompió una de las reglas interpuestas por El jefe, que consistía en no hablar sobre el exterior con ninguno de los participantes.

La expresentadora de Lo sé todo habló sobre el apoyo que tenía en el exterior Mafe Walker, por lo que recibió la sanción más severa: la expulsión inmediata. Sin embargo, días más tarde su compañera Tania Valencia también hizo mención a un tema del exterior sobre el formato y simplemente recibió una sanción que consistió en quedar en placa de nominados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Nanis Ochoa se convirtió en la tercera nueva integrante de 'La Casa de los Famosos’, pero resultó eliminada - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Han pasado varios días desde que se produjo la estrepitosa salida de la también modelo y nuevamente ha dado de qué hablar con la sanción que recibió otro de sus compañeros. En esta oportunidad, el famoso en mención fue Camilo Pulgarín, que fue reprendido por el máximo líder de la casa estudio, pero no recibió la expulsión, como fue el caso de Ochoa.

Al respecto, la presentadora se pronunció en sus redes sociales, no sin antes dejar claro que continuaba apoyando al Team Infiltrados, pero continuaba en desacuerdo con su eliminación. Incluso, calificó la situación como injusta y drástica, pero también se despachó en contra del Jefe.

Nanis Ochoa volvió a referirse a su expulsión de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @rastreandofamosos/Instagram

“¿Ustedes vieron que me llamaron varias veces la atención? De verdad que quiero pasar la página, pero cada vez que pasan estas cosas como hoy con Camilo y les dan sanciones y no los expulsan, revivo todo y me siento muy mal, muy injusto”, escribió.

Rápidamente, los comentarios de los internautas señalaron que ya es necesario que la presentadora pase la página respecto a su salida. Otros comentarios señalan que: “El Jefe es del Team Papilla o acaso no es evidente, en este programa reinan los malos tratos”; “eso fue rosca, Nanis hubiera aportado más que Miguel Bueno”; “ella tiene razón, el Jefe fue muy injusto con ella, los otros han tenido oportunidad de que Colombia decida”, entre otros.

Más detalles de su expulsión del reality

Durante su corto y fugaz paso por la competencia, la presentadora recibió una advertencia por parte del Jefe. Su primera intervención sobre datos del exterior fue sobre cómo se vivió el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi como televidente; sin embargo, volvió a caer en las provocaciones de sus compañeros y en una segunda oportunidad habló sobre la riña entre las creadoras de contenido Karen Sevillano y La Segura con el actor Omar Murillo, ya que cuando intentaba defenderlo fue notificada de su salida.

Nanis Ochoa se pronunció respecto a su expulsión de 'La casa de los famosos Colombia': "Exageraron", - crédito @nanis8a/Instagram

“Hay que aceptar que me expulsaron y no creo que me vayan a volver a integrar”, mencionó la exitosa presentadora. Sin embargo, durante su visita al programa matutino Buen día Colombia, rompió en llanto y expresó su inconformidad con el manejo que se dio a su eliminación. “Me afecto muchísimo, fue una exageración”.

Asimismo, en la conversación con el matutino del Canal RCN, la presentadora fue enfática al afirmar que una cosa es una sanción y otra muy diferente, una decisión arbitraria como la expulsión: “La sanción es una cosa, la expulsión es otra cosa, yo cometí un error, yo dije cosas así no hubieran sido trascendentales, cometí un error y tenía que pagarlo, pero no entiendo por qué la expulsión”, dejando saber que le había parecido un atropello la forma en la que la sacaron.