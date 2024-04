Karol G encabeza la lista de artistas invitados a Rock in Río Brasil 2024

Así lo dieron a conocer los organizadores del evento en sus redes sociales - crédito @rockinrio/Instagram

Sin lugar a duda, Karol G se ha convertido en la artista del momento consiguiendo importantes logros en su carrera artística. En marzo de 2024 se imponía como Mujer del Año según la revista Billboard, mientras daba inicio a su gira Mañana será bonito Tour por diferentes países de Latinoamérica, con dos presentaciones en Bogotá en el Estadio El Campín.

Ahora, la intérprete de temas como Qlona, Mientras me curo del cora y Bichota consiguió un nuevo logró en su carrera artística. De acuerdo con la organización del Festival Rock in Río, Karol G será cabeza de lista en evento de música que se desarrollará en Brasil el próximo 20 de septiembre en el Palco Mundo, en el que estarán artistas como Katy Perry y Mariah Carey.

A través de un mensaje replicado en la cuenta de Instagram del festival, la colombiana confirmó su participación: “Cerrando la alineación del escenario mundial en Dia Delas con una llave de oro y llevando el reggaeton y el trap latino a otro nivel, próximamente @karolg ✨ ¿Quién está listo para cantar Tusa conmigo? 🕺 #KAROLGnoRockinRio #RockinRio2024 #RockinRio40anos #DiaDelas”.

El anuncio de la participación de la colombiana en Brasil incluyó varios de los temas que ha interpretado Karol G en su carrera, como la colaboración en el Funk Carioca llamado Ta’ OK en el que también participó Maluma. Este tema se estrenó en agosto de 2023 y la artista aseguró se sentía muy emocionada de participar junto a artistas brasileños.

“Me emociona mucho hacer parte de esta canción que tanto me gusta… respeto, amo y disfruto de su cultura y no puedo esperar para que la escuchen, pa que la bailen y la cantemos juntos allá … EN BRASIL”, dijo la artista colombiana antes de anunciar su concierto en São Paulo en mayo de 2014 con su Mañana será bonito Tour.

Asimismo, en la publicación en Instagram aseguró que era uno de los proyectos que más le entusiasmaba de su carrera: “Amé esta canción desde el primer momento que la escuche y no me aguanté pedir participar en el Remix 🤍 Ansiosa de cantarla y bailarla con toda mi familia de Brasil!!!!”.

Este es parte del cartel del Rock in Río 2024

13 de septiembre: Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla, Matué Part Wiu e Teto, MC Cabelinho & Coral Das Favelas, Deadmau5

14 de septiembre: Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson, Lulu Santos, DJ Snake

19 de septiembre: Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone, Jao, Gloria Groove, Xande de Pilares

20 de septiembre: Katy Perry, Karol G, Cindy Lauper, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor, Alison Wonderland

22 de septiembre: Shawn Mendes, Akon, NeYo, Mariah Carey, Belo

De vuelta al estudio de grabación

Todo parece indicar que la cantante, además de tener una apretada agenda de conciertos por Latinoamérica y Europa en los próximos meses, también estaría preparando nueva música para sorprender a sus seguidores. Así lo dio a conocer a través de una publicación en redes sociales en la que agradeció a los asistentes de sus conciertos en Bogotá y Lima, Perú.

La artista compartió su experiencia a través de su cuenta de Instagram ante casi 69 millones de seguidores, y expresó un profundo sentimiento de gratitud hacia sus fanáticos, afirmando: “Estos últimos días han sido de mucho trabajo… entre el tour, el estudio de grabación y todo lo que viene, pero me siento infinitamente feliz y agradecida por el momento de mi vida que estoy pasando”.

Y es que después de su presentación en México, donde decidió estrenar el tema Contigo, dedicado al amor y apropiado como himno de la comunidad Lgbtiq+, la paisa estaría cocinando nuevos temas.