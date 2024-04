Omar Murillo es el nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ en la décima semana de competencia

Omar Murillo fue el undécimo eliminado en la décima semana de competencia de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @bola8actor/Instagram

Una nueva Gala de Eliminación llegó a La casa de los famosos Colombia, con grandes sorpresas para los participantes, quienes han vivido momentos de ansiedad por no convertirse en el nuevo eliminado de la competencia. En este capítulo, fueron varios temas los que salieron a relucir como la falta de amistad entre el Team Galáctico de acuerdo con lo expresado por Julián Trujillo, que se ven en desventaja con el Team Papilla.

Otra de las sorpresas que se llevaron los participantes con el teléfono fue la cena para dos, que se la llevó Isabella Santiago y eligió a Martha Isabel Bolaños, quienes pudieron limar asperezas después de los señalamientos de complot de esta semana. Las actrices lograron cerrar ese y comprendieron que las peleas no deben dañar la buena relación de los “galácticos”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El actor colombiano salió de la competencia del Canal RCN -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Como parte de la nueva herramienta que implementó el reality para aumentar la tensión entre los participantes, quien contestara el teléfono debía elegir a uno de los famosos para sacarlo de la placa de sentenciados. En esta oportunidad, quien contestó el teléfono fue Sebastián González, que se decantó por Mafe Walker afirmando que todo fue por empatía, ya que la mujer estaba sentenciada por su mal comportamiento con el uso racional del agua.

Pero esta no fue la única llamada que recibieron los participantes, pues antes de terminar el capítulo todos quedaron sentenciados y de acuerdo con lo expresado por las presentadoras, tendrán que competir a lo largo de la semana por salir de la placa. Sin embargo, el eliminado de la noche dio el nombre de un famoso que no podrá ser salvado por el líder y tampoco competir por su salvación e irá directo a la eliminación.

Qué pasó en el ‘brunch’

Como es habitual previo a la jornada de eliminación de los famosos, los que se encuentran en la placa de eliminados tuvieron la oportunidad de sacarse los trapitos al sol. Una de las que sorprendió fue Mafe Walker, que se despachó en contra de Karen Sevillano –que no estaba presente– debido a los comentarios que hizo sobre la visita de su mamá a la casa estudio. Y es que todo se debió a una de las preguntas que formuló El Jefe, afirmando que es una de las participantes más peligrosas.

A la creadora de contenido no le gustó la actitud que tuvo la vallecaucana con la visita de su mamá - crédito redes sociales

“Para mí el respeto es fundamental, aquí siempre hemos hablado del respeto de cada persona, del ser, no nos metemos con el talento ni con nuestros seres cercanos que amamos. Ella ha pasado el límite de esas visitas que eran realmente especiales para cada uno de nosotros”, recordando que fue su madre la que llegó a dar un mensaje sobre el perdón. Y agregó: “Ver ese chiste de los 400 perdones, como que no conectó realmente con ese vínculo tan cercano, con las visitas no nos metemos, para mí se pasó el límite con ese respeto”.

Asimismo, nominados como Miguel Bueno y Pantera afirmaron que Julián Trujillo es uno de los más peligrosos de la competencia dado su nivel de estrategia.

La eliminación: decisión final

Con un porcentaje del 35,03% de los votos, el primer famoso que regresó a la casa estudio con sus demás compañeros fue Pantera, que no se esperaba esta decisión del público: “Gracias costa, gracias a todo el municipio de Dibulla, La Guajira”, expresó el participante antes de abandonar el cuarto de nominados.

El segundo salvado de la noche con un 22,22% de los votos fue Miguel Bueno “un saludo muy especial a toda mi familia, personas que me quieren que me apoyan, gracias de corazón”, afirmó el hermano de Pipe Bueno. Y finalmente, con un 25,38% contra un 11,38% abandonó la competencia Omar Murillo y continuó en competencia Sebastián González.

Así fue el posicionamiento

El Team Papilla se fue lanza en ristre en contra de Sebastián González por su decisión de salvar a Mafe Walker - crédito Canal RCN

Como es habitual en la Gala de Eliminación, el líder comenzó con el posicionamiento eligiendo a Sebastián González, afirmando que es una persona que no tiene palabra y habla a la espalda de otros participantes, incluso le recalcó la mala decisión que tomó al elegir a Mafe Walker como salvada en la llamada y no a alguien del Team Papilla. Continuó La Segura, quien recalcó lo mismo dicho por el panameño, afirmando que no protegió a Miguel Bueno, siendo parte de los nuevos integrantes y que era su deber salvarlo, incluso pidió que salvaran a Pantera, Miguel y Bola 8.

Por su parte, Camilo Pulgarín también se posicionó frente a Sebastián, rompiendo en llanto por haber tomado su decisión a la ligera y no haber salvado al hermano de Pipe Bueno. Por su parte, Ornella Sierra también recalcó la falta de lealtad del actor, al igual que Karen Sevillano, quien le pidió “tener en cuenta lo que decís, con lo que hacés ... No cumplas con lo que no puedes cumplir”. Finalmente, Diana ángel también se despachó en contra del actor, afirmando que le faltó a la palabra a sus compañeros.

El actor rompió en llanto al no aguantar la presión del posicionamiento de todo el Team Papilla.

Sebastián González estalló en llanto al ser elegido por gran mayoría entre los participantes para ser eliminado de la competencia, decisión que toma el público - crédito Canal RCN

Miguel Bueno terminó con tres posicionamientos de parte de Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo y Mafe Walker. Pantera con un voto de parte de Isabella Santiago, y Omar Murillo un voto de Alfredo Redes. Así las cosas, si en las manos de los famosos hubiera estado la eliminación, el eliminado de la noche habría sido Sebastián González.

Una llamada que lo cambió todo

La décima semana de juego en La casa de los famosos Colombia, pocos participantes la olvidarán, puesto que la llegada de un nuevo integrante a la casa revolucionó la competencia y mantuvo la plata de nominaciones bastante movida.

Miguel Bueno contestó por primera vez el teléfono en 'La casa de los famosos Colombia' y esto le dejó en la placa de nominación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Con el ingreso del teléfono, elemento que aportó emociones y miedos entre los participantes, ya que mediante su dinámica de las llamadas aquel que contestara podría tener un premio o en su lugar, un castigo, la placa de nominaciones sufrió varios cambios, incluso el mismo domingo durante la gala de eliminación sonó para salvar a última hora a uno de los concursantes en riesgos de abandonar el juego.

Miguel Bueno se arriesgó y contestó la primera llamada que entró a la casa sembrando el pánico entre los concursantes, pues el cantante urbano quedó nominado y desde entonces nadie quiso correr con la misma suerte y se negaron a descolgarlo.

Sin embargo, existió un osado que al saber que la segunda llamada podría incluir un premio se lanzó al agua y respondió. Fue así como Alfredo Redes consiguió salvarse, pues el jefe lo había nominado por moverse durante la visita de la actriz Laura de León, protagonista de Rojo carmesí que los visitó para promocionar el estreno de la nueva novela que reemplazaría a Rigo.

Omar Murillo respondió el teléfono en 'La casa de los famosos Colombia' y envió a Pantera a la placa de nominación, él luego tuvo la oportunidad de volver a nominar 'Bola 8' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

El teléfono continuó jugando con los ánimos y estrategias de los famosos, ya que la que la placa se siguió moviendo de acuerdo con el participante que alzara la bocina. Omar Murillo que en esta décima semana volvió a quedar nominado por el público, puesto que fue el concursante con menos votación. Aun así, el teléfono le permitió sacar a un nominado de la placa y en su lugar poner a otro de sus compañeros que no lo estuviera. Por su puesto el actor caleño libró su cabeza y postuló a Pantera.

La felicidad de Bola 8 no duró mucho, pues el deportista guajiro corrió a responder el siguiente timbrazo que le dio la orden de nominar a dos de sus contrincantes, razón por la que eligió al actor caleño que lo puso en riesgo de eliminación y a su vez postuló a Isabella Santiago, no obstante la actriz venezolana se ganó la prueba de salvación, siendo la primera nominada en conseguir salir del laberinto de cuerdas en medio de una prueba muy competida y enredada.

Por el lado del líder de la semana, Miguel Melfi nominó a Mafe Walker, argumentando que la elegía porque es la participante que menos veces se ha enfrentado a una eliminación y que ya es hora de que pruebe el apoyo de su público, por otra parte salvó a la actriz Diana Ángel siendo fiel a su equipo infiero y ‘team papilla’, recordemos que a la cantautora bogotana la dejó nominada la décima eliminada de la casa Tania Valencia.

En cuanto al nominado por cuenta de los famosos, los participantes en el cara a cara que ahora se realiza en el confesionario como voto secreto, decidieron que el infiltrado Sebastián González debía enfrentarse a la placa.

Placa de nominados décima semana en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

No escaparon al fenómeno de El Niño

Ni los famosos que se encuentran confinados dentro de la casa estudio en la que graba el reality de convivencia se salvaron de la medida de racionamiento de agua que se lleva acabo en Bogotá, causado por la ola de calor que atraviesa el país, pues ya han tenido que pasar dos días sin este servicio. Un reto más dentro de la competencia que no estaba previsto y que causó tanto conflictos como castigos.

Mafe Walker desafió el racionamiento de agua en ‘La casa de los famosos’ al entrar al jacuzzi -crédito Canal RCN

A propósito de estos cortes del líquido vital por cuenta del bajo nivel de los embalses que proveen a la capital colombiana de agua potable, fueron varios los llamados de atención que le hizo la producción a Mafe Walker a quien sus compañeros ya le habían reclamado por durar más de 20 minutos con la ducha abierta, sin embargo, la experta en comunicarse con alienígenas no tuvo en cuenta las recomendaciones y continúo gastando más de lo recomendado.

El anterior comportamiento llevó a que ‘El Jefe’ decidiera imponer una sanción general a todos los habitantes de la casa y los privó del servicio por 24 horas con el fin de dar ejemplo a la sociedad colombiana e incentivar el bajo consumo de agua en los hogares. No obstante, pese a que por su culpa se castigó a sus compañeros, Mafe volvió a infringir la regla y aparte de lavarse la cara, usó el jacuzzi de la terraza., razón que la llevó a entrar al cuarto de eliminación directo sin opción de salvación.

Superada la sanción y el recorte de agua, Karen Sevillano se encargó de monitorear el consumo de los habitantes en las duchas con reloj en mano. Cabe mencionar que la producción dotó los baños con varios relojes de arena para cada famosos controle el tiempo que dura bajo la regadera el cual debería ser máximo de tres minutos en total. Walker al final aprendió la lección, pidió disculpas y se comprometió a proteger al medio ambiente.