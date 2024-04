Es “irrespetuoso” hablar de “marchas débiles”: ministro del Interior se refirió a las protestas del 21 de abril

Luis Fernando Velasco se refirió a la jornada de movilizaciones del 21 de abril de 2024 - crédito SIG

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, encendió la polémica en la tarde del lunes 22 de abril de 2024, luego de brindar unas declaraciones una vez terminó una reunión en la Casa de Nariño en la que altos funcionarios del Gobierno analizaron el impacto de las marchas del pasado domingo.

Y es que, al ser abordado por diferentes medios de comunicación a la salida del recinto, el funcionario se refirió a lo que fueron las movilizaciones y lanzó un “dardo” al presidente de la República, Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Velasco, que se ha caracterizado por su cercanía al mandatario desde hace meses, señaló que él no es “irrespetuoso” para calificar de “débiles” unas movilizaciones en las que participaron miles de colombianos.

El ministro del Interior lanzó "dardo" al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Fueron unas marchas importantes. No soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por varias y decir que fueron unas marchas débiles”, comentó el funcionario.

La polémica gira alrededor del balance que entregó el presidente Gustavo Petro una vez concluidas las marchas, que congregaron a miles de personas en las principales ciudades. Precisamente, en la tarde del 21 de abril, cuando ya se dispersaban los manifestantes de los distintos puntos de concentración, el jefe de Estado calificó de “débiles” las marchas.

Durante las movilizaciones, miles de ciudadanos se congregaron para rechazar las propuestas de Gustavo Petro - crédito Colprensa

Gustavo Petro había calificado de “débiles” las marchas en su contra

En su cuenta de X, como es habitual, el jefe de Estado colombiano indicó que, si bien los cerca de 250.000 marchantes se pronunciaron en las calles en contra de su mandato lo hicieron en relativo orden, para él la jornada hace parte de una estrategia denominada como “golpe blando” que habría iniciado después de que él asumió como mandatario el 7 de agosto de 2022.

Gustavo Petro dijo que, salvo Bogotá, Medellín y Bucaramanga, la jornada en las otras regiones fue un fracaso - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

“Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo”, afirmó el jefe de Estado colombiano, quien insistió en que respeta la libertad de expresión y los derechos de la gente.

Tras marchas, Gustavo Petro tendrá un “retiro espiritual” junto con sus ministros

Cabe añadir que Velasco, que ha recalcado en la importancia de las movilizaciones en contra del Gobierno nacional, dio a conocer además que el sábado 27 y domingo 28 de abril se llevará a cabo un Consejo de Ministros en el que los titulares de cartera, junto al mandatario, tendrán un momento de reflexión a puerta cerrada, en una locación ubicada en Boyacá.

“Los colombianos tenemos que escucharnos todos. Frente a esas reflexiones vamos a aprovechar un Consejo de Ministros que estaba programado de tiempo atrás para trabajar en todo lo del presupuesto del 2025. Haremos un consejo en el que nos encerraremos dos días y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas”, sentenció.

Gabinete de ministros llevará a cabo un "retiro espiritual" el sábado 27 y domingo 28 de abril - crédito Presidencia

Se espera que en medio de dicho encuentro se haga autocrítica sobre las políticas que se han impulsado desde el Gobierno nacional y que al, parecer, no están calando en el pueblo. Esto, teniendo en cuenta la masiva respuesta que tuvo la jornada de movilizaciones del domingo 21 de abril.

No obstante, es válido añadir que el mandatario ahondó, en sus redes sociales, en que jornadas como la del domingo 21 de abril buscan incentivar el “odio” hacia su figura, así como desestimar el origen de su mandato: “El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda, no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje”.