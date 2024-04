Luisa Fernanda W se sinceró sobre trastorno involuntario que padeció por varios años y que afectó su salud

Luisa Fernanda W se sinceró y compartió trastornó que padeció por varios años - crédito @luisafernandaw/Instagram

Luisa Fernanda W reveló a sus seguidores un trastorno involuntario que padeció por años y que afectó su salud. A través de sus redes sociales, la influencer paisa se sinceró para mostrar cómo superar este problema.

“Les cuento que yo también tuve hace un tiempo los mismo, pero corregirlo es muy fácil”, la creadora de contenido compartió la rutina mediante la cual ella consiguió superar el bruxismo, comúnmente conocido como ‘rechinamiento excesivo de los dientes’.

Cada vez es más común encontrar dentro del contenido de la antioqueña consejos y tips sobre estilo de vida, belleza y salud en los que saca a la luz secretos personales, además de desvelar las rutinas que ella practica para lucir y sentirse mejor.

En esta ocasión, confesó que pasó por una etapa de su vida en la sufrió de un problema que la hacía apretar involuntariamente sus dientes de manera fuerte y repetitiva. Este comportamiento del que ella no era consiente causaba estrés, ansiedad y desalineó su mordedura lo que le acarreó otras consecuencias. “No te alimentas bien, porque no no masticas ni digieres la comida correctamente, por otro lado, experimentas dolores de cabeza que te hacen sentir bajo de nota”.

Sin embargo, la revelación de la empresaria y cantante no se quedó ahí, ya que mostró como se puede superar esta afección. Contó que ella se ayudó bastante con diferentes masajes faciales que la llevaron a aliviar el dolor y las molestias en su cara, generadas por estos movimientos que sus dientes realizaban.

Según mostró, con simples y sencillos masajes que relajen la mandíbula se puede conseguir que esta frene ese proceso involuntario que lleva a tener otros problemas en la salud. Así mismo, Luisa recomendó el yoga facial. “Ustedes no se imaginan todo lo que me ha ayudado a mí esta rutina de yoga facial, me cambió hasta la forma de la cara y todo”.

La artista musical que se abre campo en el género popular interactuó con sus fans a través de la popular cajita de preguntas en su cuenta de Instagram en la que acumula más de 19 millones de seguidores y respondió sin pelos en la lengua sobre su transformación. “Algo me ha ayudado mucho a cambiar la forma de mi cara es el yoga facial”.

No obstante, no todo es natural en la rutina facial de la madre de los dos hijos de Pipe Bueno, confesó que hace años se sometió a una rinoplastia para modificar la forma de su nariz. Además, confesó haber utilizado bótox en la parte superior de las cejas.

En otro fragmento del video, Luisa mencionó sin pelos en la lengua que se hizo un procedimiento de perfilamiento que le salió mal y no le gustó. “Algo que me ayudó mucho a verme mejor fue el hecho de retirarme el ácido hialurónico de la boca, ya estos son mis labios naturales. Por otra parte, me quité un diseño de sonrisa que me había cambiado el registro de la cara, ya sin este me veo mejor”.

Corregir esas intervenciones que no cumplieron con sus expectativas y concentrarse en el yoga facial hicieron que Luisa Fernanda consiguiera una armonía en su rostro que la tiene muy contenta. “De verdad que hacer este tipo de ejercicios en la cara, comer bien hacer las rutinas de cuidado de la piel hacen que me vea así”.

Al finalizar el clip, la creadora de contenido también destacó la importancia del cuidado natural y las prácticas saludables para mantener un rostro sano y radiante. Entre sus secretos, mencionó el yoga facial, una técnica que promueve la relajación y tonificación de los músculos de la cara a través de ejercicios específicos.

“Siento que todo esto te ha servido mucho y comenzaré también con el yoga facial”, “Luisa es muy valiente por decir eso y someterse a las críticas salvajes de muchos” y “espero que nos sigas compartiendo secretos porque me suelen funcionar mucho”, fueron algunos de los comentarios que recibió.