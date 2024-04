Paloma Valencia responde a petición de Petro de hablar en marchas del 1 de mayo: “Construir sobre lo construido, en vez de destruir”

Paloma Valencia le responde al presidente Petro que no está de acuerdo con las formas en las que busca hacer las reformas que plantea su Gobierno - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro, con su anuncio de una “movilización general” para el 1 de mayo de 2024, ha causado revuelo en las redes sociales, donde solicitó a los participantes que le permitieran espacio para ofrecer un discurso. Esta solicitud se hizo pública un día antes de la manifestación planeada contra su gobierno, programada para el 21 de abril.

Frente a esto, la senadora del Centro Democrático, por medio de su cuenta de X le respondió al presidente Gustavo Petro, mencionando las reformas propuestas por el Gobierno y diciendo que muchos están de acuerdo con se necesitan cambios, pero los reparos que hay es con respecto a la manera de buscarlos.

Y es que, el jefe de Estado en su mensaje para las personas que saldrán a movilizarse el 1 de mayo, el primer mandatario mencionó cada una de sus reformas que han sido controversiales a nivel social y político. A lo que Valencia le respondió: “Claro que todos queremos un mejor sistema educativo, un mejor sistema de salud y por un mejor sistema pensional. En eso estamos de acuerdo. Nuestro desacuerdo es sobre cómo se pueden lograr”.

Adicionalmente, cerró su mensaje diciendo que se tenía que reconocer el avance que hubo en el país en materia de salud, educación, y pensión. “sobre el reconocimiento de los inmensos avances que se han conseguido en las últimas décadas en todas esas áreas. Construir sobre lo construido, en vez de destruir”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado.

Paloma Valencia responde al presidente Petro en su cuenta de X - crédito @PalomaValenciaL

En cuanto al mensaje del presidente, en el principio de este escribió lo siguiente: “Le solicitaré este primero de mayo a los trabajadores y trabajadoras que me permitan hablar en su tribuna de la plaza de Bolívar. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país. Iré como antes, caminando, espero que me acompañen en todo el país, será un caminar por la dignidad laboral”.

Dentro de su publicación, de igual manera el jefe de Estado afirmó que en esta fecha, los profesionales de la salud también aprovecharán para reivindicar sus derechos laborales, al igual que individuos que buscarán movilizarse en demanda de las garantías pensionales que necesitan. También añadió: “Por un mejor salario y por créditos accesibles para la economía popular”.

Igualmente, convocó a los jóvenes del país a sumarse a las marchas a través de cantos y bailes, con el propósito de reclamar el acceso gratuito a la educación superior y la disponibilidad de un crédito cooperativo para jóvenes. En referencia a la reforma a la educación.

En ese mensaje de igual manera mencionó que: “Ha sido convocada la movilización general de la ciudadanía y de allí, el poder constituyente que es el poder del pueblo, un primero de mayo es un día hermoso para mostrar el poder de las gentes que trabajan estudian y crean”.

Gustavo Petro aseguró que el 1 de mayo las personas que trabajan y se educan podrán mostrar su "poder" - crédito @petrogustavo/X

Asimismo expresó que el rechazo y la violencia espiritual provienen de aquellos que se oponen al acceso universal a servicios básicos y derechos. Según sus palabras, estas fuerzas están en contra de facilitar la educación a todas las personas, de asegurar que los ancianos reciban alimentación adecuada, y de garantizar atención médica a mujeres embarazadas y niñas. Dentro de dicha publicación criticó la falta de apoyo hacia la dignidad de las mujeres trabajadoras, señalando una clara discrepancia en la visión de bienestar y equidad social. Y concluyó diciendo: “Lo nuestro es la alegría, la paz y el amor. Adelante”.

Frente a esta publicación la concejal de Cali, Ana Erazo le respondió al jefe de Estado lo siguiente: “Desde los territorios la ciudadanía y los movimientos sociales alistan la movilización, pero también necesitamos al Gobierno Nacional marchando con el pueblo. Hay mucha desconexión de algunos funcionarios y Ministros. Es el momento Presidente”.