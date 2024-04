Miguel Melfi podría recibir sanción por posible complot en ‘La casa de los famosos’

El cantante panameño podría ser sancionado en ‘La casa de los famosos’ - crédito @miguelmelfi/Instagram

Mientras transcurren más capítulo en La Casa de los famosos, sigue siendo centro de comentarios por parte de los televidentes colombianos. En esta ocasión se tiene en el ojo del huracán al panameño Miguel Melfi, que habría cometido un acto indebido en el reality y podría ser sancionado.

Entre las normas más importantes para ‘El jefe’ es no hacer ningún tipo de complot, incluso en una ocasión confirmó a los participantes: “Famosos, dentro de las reglas del formato se dice que no pueden decir su voto y tampoco hacer complot. En esta casa, en mi casa, las reglas se respetan”, aseguró el líder.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El lunes 15 de abril Melfi salió victorioso de una prueba llevándose el liderazgo de la semana y con él se llevó a Ornella Sierra para compartir el cuarto del líder. A pesar de que el panameño se ha caracterizado como un excelente jugador y un bien estratega, sin embargo, en medio de la fiesta mexicana en la ‘casa estudio’, el cantante habría cometido un acto que lo pondría en riesgo.

A través de las redes sociales, se ha viralizado un video del usuario (@ARCANOSECRETO) en X (antes Twitter), del momento exacto cuando Miguel Melfi y Kevin Fuentes se encontraban en medio de una conversación se logra escuchar que alguno de los dos participantes dice “por Omar”. Algunos internautas aseguran que la voz es del panameño y piden la sanción correspondiente para Miguel, como para otros rechazan esta afirmación.

El cantante panameño habría formado un complot con otro participante de La casa de los famosos - crédito @ARCANOSECRETO/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Claramente, Melfi dijo Omar y Pantera lo repite, vamos a ver el jefe con las 50 cámaras qué dicen tener lo ven”; “¿Así o más claro que Melfi condicionó el voto de Pantera? Ah, pero ahí sí el jefe calladito”; “No quiero estar sesgada, necesito a alguien objetivo y neutral que me diga si en este video, que no está editado y no tiene subtítulos, si Melfi le dice específicamente a Pantera que elija a Omar”; “Por esta falta Melfi debe perder la posibilidad de salvar a alguien por tramposo y la nominación de Pantera es por presión”,fueron algunos de los mensajes.

En el video, que es minutos después de que Pantera contestará el teléfono, donde El jefe le indicó que debía nominar a dos famosos más para la placa, se ve a Melfi señalar que Ómar debería entrar y, efectivamente, minutos después Fuentes decidió que Bola 8 e Isabella completarían la placa para competir por la salvación el Sábado.

Pantera y Miguel Melfi complot en la 'casa estudio' - crédito @miguelmelfi- @pantera05_oficial/Instagram

¿Por qué compartió habitación con Ornella?

Ornella Sierra recibió la invitación al cuarto del líder por parte de Melfi, una decisión motivada por el deseo de que Sierra experimentara los privilegios de este espacio, especialmente destacando el acceso a un baño privado. Melfi explicó que esta oportunidad era para que Sierra, a quien considera como una hermana menor, pudiera disfrutar y sentirse líder por una semana.

La aclaración sobre la naturaleza de su relación vino acompañada de un mensaje directo a los padres de Sierra, transmitido a través de las cámaras de la casa de El Jefe, enfatizando el vínculo fraternal entre ellos y desmintiendo cualquier insinuación de una relación amorosa. “Quiero que sepan que la veo como una hermana menor”, afirmó Melfi, asegurando que su estancia en el cuarto del líder sería puramente fraternal y sin connotaciones románticas, en una “noche rosada” dedicada a celebrar la experiencia de liderazgo de Sierra.